Trovato morto nel suo ristorante lo chef Albert Carollo, aveva 42 anni: aperta un’inchiesta È morto a 42 anni lo chef Alber Carollo: è stato trovato senza vita nella cucina del suo ristorante Al lago di Posina da alcuni dipendenti. Ma è giallo sulle cause: aperta indagine.

A cura di Ida Artiaco

Immagine da Facebook.

È giallo sulla morte dello chef Albert Carollo. Aveva 42 anni.

L'uomo, titolare del ristorante Al lago di Posina, è stato trovato senza vita proprio all'interno del locale, precisamente in cucina, da alcuni dei suoi dipendenti, che hanno allertato le forze dell'ordine.

In via Mulini sono intervenuti subito i carabinieri del nucleo investigativo di Vicenza per effettuare i rilievi, il nucleo operativo di Schio e i militari della stazione di Arsiero. Presenti anche il sindaco Adelio Cervo e il vice sindaco Andrea Cecchellero.

È successo intorno alle 6.30 del 18 settembre scorso ma solo ora la notizia è stata diffusa dai media nazionali.

Immagine da Facebook.

Il decesso sarebbe dovuto ad un malore improvviso ma i carabinieri hanno aperto una indagine per chiarire la vicenda e ricostruire esattamente la dinamica di quanto successo.

Carollo, originario di Zugliano ma residente da tempo nel paese dell’Alto Vicentino dove aveva aperto il ristorante “Al Lago di Posina”, lascia la moglie e due figli.

Tanti i messaggi sui social network scritti da amici e conoscenti in sua memoria.

"Caro Albert, ti ho conosciuto quest'estate come cliente del tuo ristorante. Ho apprezzato la tua professionalità, la cortesia e la simpatia. Sono molto dispiaciuta… fai buon viaggio", ha scritto Michela; "3 anni fa abbiamo percorso un bellissimo traguardo insieme. Stanotte ci hai lasciati. La tua voglia di vivere, la tua professionalità e simpatia rimarranno scolpite dentro tutti quelli che ti conoscono", è stato il messaggio di Francesca.

Le esequie si terranno venerdì prossimo alle 9.30 nella chiesa arcipretale di Zugliano.