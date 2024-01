Trovato morto in un canale il ragazzo di 14 anni scomparso da Castelfranco Emilia Tragico epilogo per il ragazzo che risultava scomparso da ore dalla provincia di Modena. Il 14enne è stato trovato senza vita in un canale in via Prati, frazione Gaggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Susanna Picone

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico epilogo per il ragazzo che risultava scomparso da ore dalla provincia di Modena. L'adolescente, di 14 anni, è stato trovato senza vita in un canale in via Prati, frazione Gaggio, nei pressi del parco di Villa Sorra, non lontano da casa. Accertamenti sono in corso sulle cause del decesso e attualmente sono in corso i rilievi scientifici. Non si esclude alcuna pista, compresa quella di un suicidio.

Per trovare il ragazzo erano state attivate diverse squadre di ricerca che anche nel corso della notte avevano controllato diverse aree tra Modena e Castelfranco, composte da forze dell'ordine, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.

Nelle campagne di Gaggio di Castelfranco, in particolare, da stamane erano entrate in azione anche l'elicottero dei Vigili del Fuoco e i droni in uso al Corpo proprio per le ricerche di persone scomparse, insieme all'unità cinofila. Purtroppo a metà mattinata il ritrovamento del corpo del giovane.

"In località Villa Sorra sono in corso le attività di ricerca per la scomparsa di un ragazzo, che da ieri si è allontanato dalla propria abitazione di Gaggio di Piano. Vista la presenza e il transito di mezzi di protezione civile per le ricerche, in particolare su via Prati, si raccomanda di percorrere via Prati, nei pressi di Villa Sorra e Gace, solo se strettamente necessario, preferendo percorsi alternativi, per evitare criticità di circolazione e non ostacolare il transito dei mezzi di protezione civile, ostacolando le ricerche", aveva scritto il comune di Castelfranco Emilia sulla propria pagina Facebook.

"Non ci sono tracce, se non che il telefono è ancora raggiungibile", aveva detto prima della drammatica scoperta del corpo il sindaco Giovanni Gargano.