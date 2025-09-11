Trovato morto in casa a Palermo, la Procura dispone l’autopsia su uomo di 37 anni

Il ritrovamento è avvenuto quando alcuni familiari, preoccupati per il mancato contatto con l’uomo, si sono recati presso la sua abitazione. Una volta sul posto, i parenti hanno fatto la tragica scoperta e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Un uomo di 37 anni, Salvatore Bilello, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in vicolo Pipitone, zona adiacente ai cantieri navali di Palermo. La Procura del capoluogo siciliano ha ordinato l'esame autoptico per chiarire le circostanze del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto quando alcuni familiari, preoccupati per il mancato contatto con l'uomo, si sono recati presso la sua abitazione. Una volta sul posto, i parenti hanno fatto la tragica scoperta e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i medici del 118, che hanno potuto solo certificare il decesso, e le forze dell'ordine in grande numero. La presenza massiccia degli agenti si è resa necessaria anche per gestire la situazione e mantenere la calma.

Il medico legale, giunto successivamente per effettuare la prima ispezione della salma, non è riuscito a determinare con certezza le cause del decesso. Secondo i primi rilievi, sul corpo della vittima non sarebbero presenti evidenti segni di violenza.

Data l'impossibilità di stabilire immediatamente le cause della morte, il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. L'esame potrà fornire elementi decisivi per comprendere cosa abbia provocato il decesso del 37enne.