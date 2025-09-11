Attualità
video suggerito
video suggerito

Trovato morto in casa a Palermo, la Procura dispone l’autopsia su uomo di 37 anni

Il ritrovamento è avvenuto quando alcuni familiari, preoccupati per il mancato contatto con l’uomo, si sono recati presso la sua abitazione. Una volta sul posto, i parenti hanno fatto la tragica scoperta e hanno immediatamente allertato i soccorsi.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Davide Falcioni
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un uomo di 37 anni, Salvatore Bilello, è stato trovato senza vita nella sua abitazione in vicolo Pipitone, zona adiacente ai cantieri navali di Palermo. La Procura del capoluogo siciliano ha ordinato l'esame autoptico per chiarire le circostanze del decesso.

Il ritrovamento è avvenuto quando alcuni familiari, preoccupati per il mancato contatto con l'uomo, si sono recati presso la sua abitazione. Una volta sul posto, i parenti hanno fatto la tragica scoperta e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i medici del 118, che hanno potuto solo certificare il decesso, e le forze dell'ordine in grande numero. La presenza massiccia degli agenti si è resa necessaria anche per gestire la situazione e mantenere la calma.

Leggi anche
Ragazzo di 31 anni trovato morto in casa nel Brindisino, non rispondeva al telefono e la madre ha dato l'allarme

Il medico legale, giunto successivamente per effettuare la prima ispezione della salma, non è riuscito a determinare con certezza le cause del decesso. Secondo i primi rilievi, sul corpo della vittima non sarebbero presenti evidenti segni di violenza.

Data l'impossibilità di stabilire immediatamente le cause della morte, il pubblico ministero di turno ha disposto l'autopsia, che verrà eseguita presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo. L'esame potrà fornire elementi decisivi per comprendere cosa abbia provocato il decesso del 37enne.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
guerra
ucraina - russia
Polonia limita traffico aereo dopo incursione droni russi, media: “Puntavano a centro armi”
Il politologo polacco: "Mai successo prima. Vogliono spaventarci"
Cos'è l'articolo 4 della Nato invocato da Tusk dopo l'abbattimento dei droni russi in Polonia
Il governo ucraino: "Serve risposta forte, altrimenti Putin continuerà a espandere la guerra"
Il premier polacco Tusk: "Sono in contatto costante con la Nato"
Aerei da combattimento nel cielo sopra Lublino, nella Polonia orientale
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views