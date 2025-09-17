Trovato morto in casa a Palermo a 37 anni, si indaga su un precedente pestaggio, due persone sospettate

È ancora avvolta nel mistero la morte di Salvatore Bilello, il 37enne palermitano ritrovato senza vita nella sua casa di vicolo Pipitone l'11 settembre in circostanze che continuano a sollevare interrogativi. L'autopsia non ha rilevato segni diretti di violenza fisica sul cadavere, eppure la Procura mantiene aperta l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. I magistrati hanno ordinato accertamenti tossicologici supplementari, nella speranza che le analisi di laboratorio possano svelare ciò che finora non è venuto alla luce con chiarezza.

Ma è un particolare emerso dalle prime indagini a gettare ombre ancora più dense sulla vicenda: nei giorni antecedenti al decesso, Bilello sarebbe stato vittima di un'aggressione avvenuta proprio tra le mura domestiche. Un episodio violento che si sarebbe consumato nel luogo stesso dove poi è stato scoperto il corpo, creando un possibile filo rosso nella ricostruzione degli eventi.

Gli investigatori della polizia stanno ora scandagliando questa vicenda, cercando di capire se quella violenza subita possa aver innescato una catena di eventi culminata nella morte del 37enne. Per questo due persone sono finite nel mirino degli inquirenti come possibili responsabili, ma i loro nomi restano coperti dal più stretto riserbo.

A scoprire il corpo di Bilello la scorsa sono stati i familiari, probabilmente allarmati dal prolungarsi del silenzio dell'uomo. Una volta entrati nell'abitazione, si sono trovati davanti una scena che ha richiesto l'immediato intervento dei sanitari del 118 e delle volanti della polizia. Il piccolo vicolo Pipitone si è presto riempito di curiosi e residenti, creando una situazione di caos che le forze dell'ordine hanno dovuto gestire mentre i primi rilievi erano in corso sulla scena del crimine.

Ora tutti gli occhi sono puntati sui laboratori di medicina legale. I risultati degli esami tossicologici, attesi nelle prossime settimane, potrebbero fornire la chiave di volta per risolvere questo enigma. Potrebbero rivelare se sostanze particolari abbiano giocato un ruolo nella morte di Bilello, oppure se traumi interni non immediatamente visibili abbiano provocato il decesso.