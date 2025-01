Trovato il cadavere di una donna su una spiaggia a Sciacca: indagini in corso

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di una donna è stato rinvenuto a Sciacca, in provincia di Agrigento, sulla riva della spiaggia di contrada Lumia. Il cadavere apparterebbe a una signora di 70 anni di cui non sono state diffuse le generalità.

Come riportano i quotidiani siciliani, a notare la salma sarebbe stato un passante che ha immediatamente allertato i Carabinieri, intervenuti sul luogo del ritrovamento. È stato richiesto anche l'intervento sul posto del medico legale per effettuare una prima ispezione cadaverica.

Il corpo della 70enne era riverso sulla battigia, bagnato e senza vestiti. Nei pressi del luogo del ritrovamento del cadavere è stata rinvenuta parcheggiata l'auto di proprietà della vittima. Sul caso gli inquirenti vogliono fare chiarezza, per questo la Procura della Repubblica ha aperto un fascicolo d'indagine sull'accaduto.

Sarà necessario ricostruire gli ultimi momenti di vita della donna. La pista più accreditata al momento, secondo gli investigatori, sarebbe quella del gesto volontario. Il cadavere è tuttora a disposizione dell'autorità giudiziaria che potrebbe disporre l‘autopsia.

Anche pochi giorni fa, nella serata di lunedì 27 gennaio, sempre a Sciacca, era stato ritrovato dentro a un pozzo il cadavere di un agricoltore di 58 anni. Il pozzo era in un podere di proprietà della vittima che si trova nelle campagne.

Le ricerche dell'uomo, che era celibe e viveva da solo, erano scattate dopo che i alcuni familiari non avevano avuto più sue notizie da giorni.

Sul luogo del ritrovamento erano intervenuti in serata i Vigili del fuoco, in contrada Raganella, per occuparsi delle operazioni di recupero del cadavere del 58enne. Anche in questo caso la Procura di Sciacca ha aperto un’inchiesta per tentare di ricostruire la dinamica che ha portato alla morte dell'agricoltore.