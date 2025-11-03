Trovato cadavere in avanzato stato di decomposizione in un campo a Vinci: si indaga per omicidio

Immagine di repertorio.

È stato aperto un fascicolo per omicidio colposo dopo che ieri un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato trovato in un campo a Sovigliana, nel territorio di Vinci, in provincia di Firenze, al momento a carico di ignoti. Il pm Sandro Cutrignelli ha disposto l'autopsia per stabilire le cause del decesso: l'esame si svolgerà nelle prossime ore all'istituto di medicina legale di Firenze.

L'identità dell'uomo è tuttora ignota: non aveva documenti con sé e pare non risultino persone scomparse o che si siano allontanate volontariamente, ma potrebbe anche trattarsi di un senzatetto.

Per questo, la Procura del capoluogo toscano ha ordinato che i campioni biologici della vittima siano inseriti nella Banca dati nazionale del Dna. I resti dell'uomo sono stati scoperti in un campo, nei pressi di un giaciglio di fortuna, da un passante che ha dato l'allarme nel primo pomeriggio di domenica 2 novembre, telefonando al 112 e raccontando di essersi imbattuto "in un corpo ridotto pelle e ossa".

Stando ai primi riscontri – sulla base della condizione dei tessuti – la morte potrebbe risalire addirittura a un mese e mezzo fa. Un lasso di tempo notevole durante il quale nessuno, nell’Empolese Valdelsa, avrebbe sporto denunce di scomparsa. "La scoperta in un terreno in prossimità di via Comunale a Sovigliana. Il corpo si trovava in un giaciglio tra gli olivi, per questo si sospetta che possa essere di una persona senza fissa dimora – ha scritto il sindaco Daniele Vanni in un un post pubblicato sui propri canali social –: la persona non aveva con sé documenti per questo le autorità preposte stanno indagando per risalire all’identità dell’uomo".