Trovato cadavere decomposto in una buca ad Agliana, è omicidio: fermato il figlio della vittima

Il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto ieri alla Ferruccia, nell’area di confine tra Agliana e Quarrata (Pistoia): si tratterebbe di Salvatore Blandino, 70enne vedevo scomparso alla fine di giugno. Per gli inquirenti è omicidio: fermato il figlio della vittima.

Immagine di repertorio.

Macabra scoperta ieri alla Ferruccia, nell'area di confine tra Agliana e Quarrata (Pistoia): il cadavere di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto in una buca profonda nella sterpaglia della piana, come riporta La Nazione. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di omicidio e sarebbe stato già effettuato un fermo nei confronti del figlio della vittima.

Secondo gli inquirenti, il corpo senza vita trovato ieri apparterrebbe a Salvatore Blandino, un settantenne vedevo scomparso da Quarrata alla fine di giugno. A dare l'allarme era stata la sorella che non lo sentiva da alcuni giorni. Per avere la certezza che sia lui si dovranno aspettare i risultati dell'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni al Careggi, dove la salma è stata intanto trasferita, e il confronto del Dna con quello dei familiari della persona scomparsa. Ma prime conferme sull'identità dell'uomo sono arrivate nel corso delle ore e hanno portato alla drammatica, quando inaspettata svolta.

Sarebbe stato infatti fermato il figlio dell'uomo, sospettato del delitto. Il fermo, disposto dalla procura di Pistoia, arriva in seguito a indizi che, secondo gli investigatori, collegherebbero direttamente il fermato alla morte del padre. Il cadavere, rinvenuto in un'area appartata di via Branaccia, presenta elementi che avvalorerebbero la pista dell'omicidio, anche se l'esito degli esami medico-legali sarà determinante per stabilire con certezza le cause del decesso. Per altro, come riporta sempre La Nazione, pare che nella casa del 70enne gli inquirenti abbiano anche trovato delle tracce di sangue. Sarebbe stato colpito da un corpo contundente e poi il corpo sarebbe stato sotterrato in un campo.

A condurre le indagini sono i carabinieri della stazione di Quarrata, in collaborazione con i militari della compagnia di Pistoia, sotto il coordinamento della procura e della pubblico ministero Chiara Contesini. Nelle prossime ore si attendono ulteriori aggiornamenti, mentre il fermato potrebbe essere sottoposto a interrogatorio di garanzia. La comunità di Quarrata, intanto, è sconvolta da una vicenda che si tinge sempre più di nero.