Attualità
video suggerito
video suggerito

Trovata una bomba a mano vicino allo studio del sindaco di Ostuni: rimossa dagli artificieri

Una bomba a mano è stata trovata vicino allo studio del sindaco di Ostuni Angelo Pomes. Sul posto si sono precipitati gli artificieri che l’hanno rimossa in poco tempo in sicurezza.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Giorgia Venturini
54 CONDIVISIONI
Immagine

Si indaga a Ostuni per una bomba a mano trovata vicino allo studio del sindaco di Ostuni. Non si tratterebbe dalla prima intimidazione contro il primo cittadino Angelo Pomes. Stando alle prime informazioni, la bomba a mano è stata trovata nella sera di ieri 15 agosto in una stradina a poche decine di metri da Palazzo di Città.

Sul posto si sono precipitati gli artificieri che hanno rimosso in poco tempo in sicurezza la bomba. I tecnici hanno però fatto sapere che la bomba trovata non avrebbe potuto esplodere. A scoprire l'ordigno è stato un uomo che aveva parcheggiato l'auto a pochi metri e si sarebbe così accorto dell'oggetto.

Si indaga per capire chi è il responsabile di un simile gesto. Gli accertamenti per ricostruire l'accaduto sono condotte dal commissariato. Non ci sarebbero dubbi però per gli investigatori: si tratta di un'intimidazione nei confronti del primo cittadino.

Leggi anche
Incontro Trump-Putin: storica stretta di mano tra i leader. Donald esulta: "Vicini ad accordo totale". Ma non c'è alcun dettaglio

Angelo Pomes è sindaco dal maggio del 2023, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Già alla vigilia di Ferragosto, era arrivata una telefonata anonima: segnalavano la presenza di un ordigno all'interno di Palazzo di città. Erano subito scattati i soccorsi ma si era rivelato un falso allarme.

Attualità
54 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Dopo il vertice in Alaska lunedì Zelensky vola da Trump. Invitati anche i leader europei
Qual è la posizione dell'Europa sull'Ucraina dopo l'incontro tra Trump e Putin in Alaska
La lettera di Melania Trump consegnata a Putin in Alaska: parla dei bambini ucraini rapiti da Mosca
La cronaca dell'incontro in Alaska a Ferragosto tra Trump e Putin
Perché il modello finlandese sarebbe una trappola per l’Ucraina: parla l’ex ambasciatore di Helsinki a Mosca
"La guerra non finirà ora": l'ex ambasciatore Usa in Ucraina spiega tre possibili esiti dell'incontro
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views