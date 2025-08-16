Trovata una bomba a mano vicino allo studio del sindaco di Ostuni: rimossa dagli artificieri

Una bomba a mano è stata trovata vicino allo studio del sindaco di Ostuni Angelo Pomes. Sul posto si sono precipitati gli artificieri che l’hanno rimossa in poco tempo in sicurezza.

Si indaga a Ostuni per una bomba a mano trovata vicino allo studio del sindaco di Ostuni. Non si tratterebbe dalla prima intimidazione contro il primo cittadino Angelo Pomes. Stando alle prime informazioni, la bomba a mano è stata trovata nella sera di ieri 15 agosto in una stradina a poche decine di metri da Palazzo di Città.

Sul posto si sono precipitati gli artificieri che hanno rimosso in poco tempo in sicurezza la bomba. I tecnici hanno però fatto sapere che la bomba trovata non avrebbe potuto esplodere. A scoprire l'ordigno è stato un uomo che aveva parcheggiato l'auto a pochi metri e si sarebbe così accorto dell'oggetto.

Si indaga per capire chi è il responsabile di un simile gesto. Gli accertamenti per ricostruire l'accaduto sono condotte dal commissariato. Non ci sarebbero dubbi però per gli investigatori: si tratta di un'intimidazione nei confronti del primo cittadino.

Angelo Pomes è sindaco dal maggio del 2023, sostenuto da una coalizione di centrosinistra. Già alla vigilia di Ferragosto, era arrivata una telefonata anonima: segnalavano la presenza di un ordigno all'interno di Palazzo di città. Erano subito scattati i soccorsi ma si era rivelato un falso allarme.