Trovata morta in un garage a Crotone la 51enne Tiziana Pacco: era scomparsa in Friuli nel 2019 Una donna senza fissa dimora è stata trovata morta in un garage di via Giordano Bruno, a Crotone. Si tratta di Tiziana Pacco, 51 anni, scomparsa nel giugno del 2019 da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine. La 51enne, come è stato accertato dal medico legale giunto sul posto, è deceduta per cause naturali.

A cura di Eleonora Panseri

Tiziana Pacco, 51 anni.

Una donna senza fissa dimora è stata trovata morta in un garage di via Giordano Bruno, a Crotone. Si tratta di Tiziana Pacco, 51 anni, scomparsa nel giugno del 2019 da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine.

A riportare la notizia sono i quotidiani locali calabresi. La 51enne, come è stato accertato dal medico legale giunto sul posto, è deceduta per cause naturali. Il ritrovamento risale alla giornata di ieri, venerdì 24 gennaio.

Tiziana Pacco aveva perso la madre nel 2002 e il padre nel 2017. Aveva vissuto per un periodo a Crotone con la mamma, dopo la separazione dei genitori. Quando la madre era deceduta, la donna era tornata a vivere con il papà a Cervignano.

Secondo quanto riportano i quotidiani veneti, che avevano pubblicato diversi articoli sulla sua scomparsa e gli appelli dei familiari, per qualche tempo era stata anche ospite di una casa famiglia a Sottoselva (frazione di Palmanova, a Udine) ed era seguita dal Centro di salute mentale del luogo.

Sempre nel 2019 ai familiari era arrivata la segnalazione di una signora aveva raccontato di essere entrata in contatto con la donna a Crotone dove la 51enne era successivamente rimasta tutti questi anni vivendo alla giornata, in alloggi di fortuna.

Anche i servizi sociali di Crotone avevano scritto al Comune di Cervignano per riuscire ad ottenere i riferimenti dei familiari e metterli in contatto con la donna ma pare che non abbiano ricevuto risposta.

A quanto si apprende, Tiziana Pacco era stata invitata più volte dai servizi sociali del Comune di Crotone a seguire dei percorsi di assistenza, ma lei aveva sempre rifiutato preferendo restare a dormire in alloggi di fortuna.

L’ultima segnalazione sulle sue condizioni era stata inoltrata lo scorso 11 dicembre dal consigliere comunale Enrico Pedace. A seguito di questa segnalazione l’equipe dei servizi sociali aveva incontrato la donna ancora una volta, insieme a sanitari del Centro di salute mentale, ma di nuovo la donna non aveva voluto aiuto.