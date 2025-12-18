Trovata morta in casa ad Alessandria: Rosa Cortino forse deceduta per esalazioni dell’incendio causato dalla sigaretta

È stata trovata morta in casa Rosa Cortino, una donna di 70 anni residente nell’Alessandrino. La donna sarebbe deceduta in seguito alle esalazioni scaturite dall’incendio del divano, forse andato a fuoco a causa di una sigaretta lasciata accesa.

Rosa Cortino, una donna di circa 70 anni, è stata trovata morta nella mattinata di oggi, giovedì 18 dicembre, in un alloggio di via Ferruffini, nel centro di Alessandria. Sul luogo del ritrovamento del corpo è intervenuta la Volante della Questura, la Polizia scientifica e i vigili del fuoco. Dai primi accertamenti, il decesso non sarebbe riconducibile a terzi: la donna sarebbe rimasta intossicata dal fumo dell'incendio che ha avvolto il divano di casa.

Non si registrano danni all'edificio dove il cadavere della 70enne è stato trovato, né si è reso necessario lo sgombero di altri residenti. Cortino, come sostengono fonti informate a Fanpage.it, si sarebbe trovata nel mezzo di un incendio provocato da una sigaretta lasciata accesa. Il tabacco mai spento avrebbe dato il via al rogo del divano e il fumo dell'incendio ha intossicato l'anziana, causandone forse il decesso.

La 70enne è stata trovata priva di vita in casa, anche se il rogo non ha causato danni all'edificio dove la donna viveva. La pista accreditata è al momento quella dell'incidente, ma ulteriori informazioni arriveranno in seguito alle verifiche del caso fatte sul luogo del ritrovamento del cadavere.

Secondo le prime informazioni, la donna era in casa da sola al momento dell'intervento dei soccorritori, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il tutto sarebbe avvenuto, sempre in base ai primi rilievi fatti sul posto, mentre la donna dormiva. L'incendio e le esalazioni di fumo avrebbero fatto il resto, ma per escludere definitivamente la possibilità che la morte della 70enne sia stata causata da una terza persona, bisognerà effettuare tutte le verifiche necessarie.