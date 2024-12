Trovano assegni da 100mila euro e li restituiscono ai proprietari: “Abbiamo solo fatto il nostro dovere”

video suggerito

A cura di Davide Falcioni

Dopo aver trovato in mezzo alla strada due assegni circolari dal valore di 100mila euro, immediatamente esigibili, li hanno subito consegnati ai carabinieri. È successo a Cerignola, in provincia di Foggia. Protagonista della vicenda una coppia di coniugi, Nicola e Donata, che mentre camminava per il centro cittadino, ha notato sull'asfalto i due assegni da 50mila euro ciascuno.

Dopo l'iniziale momento di smarrimento, la coppia si è recata alla caserma dei carabinieri per denunciarne il ritrovamento. I militari hanno avviato i controlli, e attraverso il numero identificativo degli assegni, potranno risalire al titolare. "Senza alcuna esitazione abbiamo deciso di consegnare ai carabinieri gli assegni, che erano subito esigibili. Queste azioni devono essere qualificate come gesti normali e non eccezionali. Le persone oneste e perbene devono farli", hanno commentato i due coniugi che, intervistati dal Corriere, hanno aggiunto di non aver mai pensato di tenere un solo centesimo. "Anche perché già in passato, altre volte, abbiamo trovato per strada denaro in contante e lo abbiamo sempre restituito. E aggiungo che lo abbiamo fatto anche senza sperare in una ricompensa. Quello che abbiamo fatto per noi è del tutto normale. È quello che ogni giorno insegniamo ai nostri figli".

In caso di restituzione di oggetti di valore smarriti, il codice prevede una ricompensa, ma i coniugi hanno fatto sapere di non essere interessati. "Ma a noi non interessa alcuna ricompensa, l'importante è aver fatto il nostro dovere di cittadini".