Tromba d’aria investe la Sicilia: alberi sradicati, pali della luce e un muro abbattuti a Triscina Alberi abbattuti, pali della luce piegati, spezzati o divelti e anche un muro di recinzione abbattuto nel comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani.

A cura di Biagio Chiariello

Una tromba d’aria si è abbattuta, oggi pomeriggio 30 settembre nella frazione di Triscina di Selinunte, nel Comune di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Il vortice, che ha avuto origine come tromba marina, ha colpito soprattutto la zona centrale della frazione, abbattendo un muro di recinzione, pali dell’illuminazione pubblica e sradicando alberi.

Da qualche giorno il maltempo si sta abbattendo sulla Sicilia. In realtà un po' su tutte le regioni del Sud Italia sono state colpite da perturbazioni responsabili di rovesci e temporali alternati a schiarite e momenti asciutti. E nella notte tra venerdì e sabato è atteso in sopraggiungere di un impulso fresco dall’Atlantico con nuovi fenomeni in particolare tra Campania, Calabria e ovest Sicilia mentre la risalita di un corpo nuvoloso dal Nord Africa porterà delle piogge in Sicilia centro orientale.

Solo ieri un'altra tromba d'aria ha fatto non pochi danni sulla costa Pontina. Sono caduti numerosi alberi tra Sabaudia e Terracina, tetti scoperchiati e viabilità deviata, ed è stata chiusa al traffico la via Migliara 56. Disagi anche per la popolazione, a causa di molti allagamenti, con decine di interventi da parte del Vigili del fuoco. Il vortice ha scoperchiato il tetto di un'azienda e distrutto alcune serre.

Le trombe d’aria sono fenomeni meteorologici sempre più frequenti nel nostro Paese. Secondo i meteorologi nel quinquennio 2017-2021 si è passati da una frequenza bassa ad una moderata e dovrebbe ulteriormente aumentare nei prossimi anni, fino a raggiungere una frequenza elevata nel 2050.