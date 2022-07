Tromba d’aria a Vieste, cielo nero e bagnanti in fuga dalla spiaggia: volano ombrelloni e sdraio Attimi di panico questo pomeriggio a Vieste, sul Gargano, dove si è abbattuta una tromba d’aria: forti raffiche di vento e pioggia hanno messo in fuga i bagnanti dalla spiaggia.

A cura di Chiara Ammendola

Vieste (foto Facebook)

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta questo pomeriggio a Vieste, sul Gargano, in Puglia: cielo nero e forti raffiche di vento hanno colto di sorpresa i tanti bagnanti che in quel momento affollavano la spiaggia. Una scena ben ripresa dalle immagini, impressionanti, che circolano sui social e che mostrano le nubi che hanno sovrastato la città pugliese.

In pochi minuti il vento ha iniziato a far volare ombrelloni e sdraio in quel momento occupati dai turisti che sono stati prontamente messi al riparo dai dipendenti dei tanti lidi che affollano il lungomare. Insieme al vento fortissimo che ha provocato quasi una tempesta di sabbia si è abbattuta sulla città anche una bomba d'acqua.

La tromba d’aria a Vieste (Facebook)

I temporali si sono abbattuti su tutta la provincia di Foggia, dove per oggi la Protezione Civile aveva diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Pioggia battente a Peschici dove, come a Vieste, prima del violento nubifragio il vento ha costretto i bagnini ad evacuare gli stabilimenti balneari. Disagi nelle campagne del Foggiano dove le strade si sono allagate: al momento non sono stati segnalati danni né feriti.