Treviso, violento scontro tra due auto e un furgone, è strage: tre vittime e tre feriti Una tragedia della strada causata forse dal maltempo, con un forte temporale che limitava la visibilità, quella avvvenuta nella notte in provincia di Treviso a Roncade, sulla Treviso Mare.

A cura di Biagio Chiariello

Dramma nella notte tra il 9 e il 10 giugno sulle strade della Marca: tre persone hanno perso la vita la scorsa notte a Roncade (Treviso) per le conseguenze di un incidente stradale accaduto sulla strada regionale n.89 "Treviso-Mare". Altri tre sono rimasti feriti. In quel momento in zona stava imperversando un forte temporale e la visibilità sulla strada era scarsa.

Immediatamente dopo l’accaduto, i vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti sul luogo dell’incidente, mettendo in sicurezza i veicoli coinvolti.

La dinamica dello scontro

Si sta ora ricostruendo la dinamica. Il sinistro ha coinvolto tre mezzi: prima si sarebbe verificato un tamponamento tra una Volkswagen Polo e un furgone Vito, finito nel fossato, nel mentre è sopraggiunta un'Alfa Romeo Giulietta, colpita dai detriti dei due veicoli che si sono scontrati.

La macchina è finita fuori strada, ribaltandosi.

Chi sono le vittime dell'incidente di Treviso

C'erano due persone su ciascun mezzo: l'impatto avrebbe ucciso sul colpo il 31enne Ludovico Brunello, residente a San Biagio di Callalta, e la ragazza che viaggiava con lui a bordo della Polo, Valeria Orsoni, 24enne trevigiana. L'auto dei due giovani è andata completamente distrutta nell'impatto.

Morta anche una donna di 53 anni, Dominga Orsato, residente ad Asolo, che si trovava sul furgone. I feriti sono tre uomini: C.P. di 42 anni, B.G. di 34 anni e D.Z.M. di 56 anni.

Sul posto, oltre al Suem 118, è intervenuta anche la polizia stradale di Vittorio Veneto per i rilievi sulla dinamica della tragedia.