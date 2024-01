Trento, guardrail trapassa auto con 4 ragazzi a bordo: tutti illesi, strage evitata di un soffio Dopo lo schianto il guardrail ha trapassato tutto il motore fermandosi a pochi centimetri dagli occupanti della vettura: nessuno di loro ha riportato ferite, a parte qualche contusione. Avrebbe potuto essere una strage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

Avrebbe potuto essere una tragedia che avrebbe causato la morte di quattro giovani, invece lo spaventoso incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 15 gennaio, sulle strade della Vallagarina – in provincia di Trento – non ha avuto fortunatamente gravi conseguenze: eppure la dinamica ha fatto inizialmente pensare al peggio, visto che un’auto si è schiantata contro un guardrail, con quest’ultimo che ha trapassato tutto il motore fermandosi a pochi centimetri dagli occupanti della vettura. Nemmeno un graffio per i quattro giovani a bordo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 18 a Volano, lungo la Statale 12: i giovani, uno di 23 anni e gli altri tre di 19, stavano tornando verso casa in provincia di Mantova dopo essersi goduti qualche giornata sulle montagne trentine, quando il conducente ha perso il controllo dell'auto, che ha cominciato a sbandare per poi schiantarsi contro il guardrail: la lamiera metallica ha sfondato la parte anteriore della Opel dei mantovani, che poi ha finito la sua corsa contro un idrante posto sulla strada per le emergenze. L’impatto è stato violentissimo e chi ha visto la scena ha pensato istintivamente al peggio. Ma, come detto, per i ragazzi a bordo – a parte un comprensibile spavento – non ci sono state conseguenze fisiche.

Immediato l'intervento dei mezzi di soccorso: ambulanze, vigili del fuoco di Volano e carabinieri si sono recate sul posto per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario si è preso carico dei giovani coinvolti nello schianto. I ragazzi hanno rimediato solo qualche superficiale contusione e, dopo una prima assistenza, hanno rifiutato il trasporto all'ospedale per accertamenti e approfondimenti. L'auto su cui viaggiavano è stata invece completamente distrutta.