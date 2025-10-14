Trento, bimbo di 10 mesi cade dalla tenda sul tetto del furgone: trasportato in ospedale in elicottero

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

L’incidente questa mattina intorno alle 9.15 a Torbole, quando il bambino è caduto dalla tenda montata sul tetto del furgone dei genitori. Viste le sue condizioni ne è stato disposto il trasporto in ospedale in elicottero.

Momenti di grande apprensione questa mattina nella zona del lago di Garda, all’altezza di Torbole, in provincia di Trento. Intorno alle 9.15 un bimbo di appena dieci mesi è rimasto vittima di un incidente cadendo dalla tenda montata sul tetto di un furgone.

Sul posto sono accorsi i soccorsi di Trentino Emergenza, i vigili del fuoco di Riva del Garda e una pattuglia della polizia di Stato, che hanno messo in sicurezza l’area per consentire le operazioni di soccorso.

Dopo le prime cure prestate sul luogo dell’incidente, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, atterrato poco distante. Il piccolo è stato quindi trasferito in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non sono state al momento rese note, ma l’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso un rapido trasporto e l’immediata presa in carico da parte del personale medico.