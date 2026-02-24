Treni cancellati e in ritardo oggi sulla linea convenzionale Firenze-Roma e Verona-Bologna: gli aggiornamenti

Disagi per chi viaggia in treno oggi martedì 24 febbraio per danni sulla linea Convenzionale Firenze-Roma e il blocco della Verona Bologna per il deragliamento di ieri. L’elenco dei treni interessati da ritardi e cancellazioni.

Ancora caos treni e disagi per chi deve viaggiare oggi martedì 24 febbraio. A causa di danni sulla linea ferroviaria, la circolazione infatti è rimasta sospesa per oltre due ore questa mattina nel tratto toscano della Linea Convenzionale Firenze – Roma con limitazioni di percorso e cancellazioni di convogli, oltre a ritardi accumulati di oltre un’ora per alcuni treni. Disagi, cancellazioni ritardi anche in Veneto dove permane sospesa la circolazione dei treni sulla Verona- Bologna dopo il deragliarono di un treno merci avvenuto ieri.

Disagi oggi sulla linea Firenze-Roma e Verona-Bologna: cosa sta succedendo

Come comunica Rfi, poco dopo le 7 di questa mattina la circolazione ferroviaria è stata sospesa sulla linea Convenzionale Firenze – Roma tra Incisa e Rignano per accertamenti sulla linea con riprogrammazione dell’offerta ferroviaria e l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. La circolazione è poi ripresa dopo le 9 ma con il persistere di rallentamenti. Trenitalia spiega che i treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 50 minuti e subire limitazioni di percorso o cancellazioni come riportato nel programma della giornata. Inoltre l’Euronight 295 München Hauptbahnhof (20:07) – Tarvisio Boscoverde – Roma Tiburtina (10:05) registra oltre 100 minuti di ritardo

La circolazione ferroviaria permane sospesa anche sulla linea Verona-Bologna per lo svio di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara avvenuto lunedì. I treni sono costretti a percorrere itinerari alternativi registrando ritardi di oltre un’ora e mezza e cancellazioni. Attive corse con bus per i treni Regionali tra Isola della Scala e Verona.

L'elenco dei treni coinvolti con ritardi, cancellazioni o limitazioni di percorso

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti instradati via Padova o via Mantova:

• FR 8505 Bolzano (5:12) – Roma Termini (10:15)

• FR 8509 Sibari (6:17) – Bolzano (15:48)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:56)

• FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:15)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48)

• FR 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:36)

• FR 8520 Roma Termini (14:50) – Bolzano (19:58)

• FR 8525 Bolzano (15:12) – Napoli Centrale (21:43)

• FR 8529 Bolzano (17:10) – Roma Termini (22:15)

• FR 8526 Roma Termini (17:50) – Bolzano (22:48)

• IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31)

• IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16)

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

• FR 8513 Bolzano (5:50) – Roma Termini (11:14): è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 8507 Bolzano (7:12) – Roma Termini (12:15).

• FR 8503 Brescia (8:47) – Roma Termini (13:10): è instradato via Milano.

I passeggeri in partenza da Brescia e Peschiera del Garda e Verona Porta Nuova possono utilizzare il treno FR 9710 Genova Brignole (6:58) – Venezia Santa Lucia (11:12) fino a Padova dove trovano proseguimento con il treno FR 9413 Venezia Santa Lucia (10:26) – Napoli Centrale (15:53).

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00): è cancellato.

I passeggeri:

– in partenza da Roma Termini e Bologna Centrale possono utilizzare il treno FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:14) fino a Milano Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 9733 Milano Centrale (14:15) – Venezia Santa Lucia (16:42) fino a Brescia;

– diretti a Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50);

– in partenza da Roma Tiburtina e Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 9733 Milano Centrale (14:15) – Venezia Santa Lucia (16:42) fino a Brescia;

– in partenza da Firenze Santa Maria Novella e diretti a Peschiera del Garda possono utilizzare il treno FR 9524 Salerno (7:44) – Milano Centrale (13:50) fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con il treno R 2629 Milano Centrale (14:15) – Venezia Santa Lucia (16:42);

– in partenza da Bologna Centrale e diretti a Peschiera del Garda possono utilizzare il treno FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25) fino a Milano Centrale dove trovano proseguimento con il treno FR 9731 Milano Centrale (13:45) – Venezia Santa Lucia (16:12).

• FR 8524 Roma Termini (16:50) – Bolzano (21:48): è cancellato.

I passeggeri possono utilizzare il treno FR 8526 Roma Termini (17:50) – Bolzano (22:48).

• FR 8527 Brescia (17:00) – Roma Termini (21:15): è cancellato.

I passeggeri:

– in partenza da Brescia e Verona Porta Nuova e diretti a Bologna Centrale e Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9744 Venezia Santa Lucia (15:48) – Genova Brignole (20:03) fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 9657 Milano Centrale (18:30) – Napoli Centrale (0:04);

– in partenza da Brescia e Verona Porta Nuova e diretti a Firenze Santa Maria Novella e Roma Tiburtina possono utilizzare il treno FR 9744 Venezia Santa Lucia (15:48) – Genova Brignole (20:03) fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 9563 Milano Centrale (19:10) – Roma Termini (23:10);

– in partenza da Peschiera del Garda e diretti a Roma Termini con il treno R 2640 Verona Porta Nuova (17:43) – Milano Centrale (19:35) fino a Milano Centrale, dove trovano proseguimento con il treno FR 9681 Milano Centrale (20:35) – Roma Termini (23:25);

– in partenza da Bologna Centrale e Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare il treno FR 9433 Venezia Santa Lucia (17:26) – Roma Termini (21:30).

• FR 8528 Roma Termini (18:50) – Brescia (23:00): è instradato via Milano e non ferma a Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda.

I passeggeri:

– diretti a Verona Porta Nuova da Bologna Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto;

– diretti a Peschiera del Garda da Brescia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.