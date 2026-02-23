Deraglia treno merci, bloccata linea Verona-Bologna: Frecciarossa con oltre 200 minuti di ritardo

Linee ferroviarie Verona-Bologna e Verona-Modena via Mantova completamente bloccate fra Verona e Nogara per lo svio di un treno merci. Ritardi di oltre 200 minuti e treni instradati via Padova.

Circolazione dei treni sospesa lungo la linea ferroviaria Verona-Bologna e pesanti ripercussioni su Frecciarossa e Intercity a causa del deragliamento di due vagoni vuoti di un treno merci che hanno bloccato completamente i binari fra Verona e Nogara, all’altezza di Isola della Scala, sempre in Veneto. Fortunatamente l’incidente, avvenuto in tarda mattinata, non ha causato feriti ma per il ripristino dei binari è stato necessario bloccare la linea. Al momento si registrano cancellazioni, limitazioni di percorso e ritardi accumulati di oltre 200 minuti per alcuni convogli mentre altri treni son stati instradati su altri percorsi con soppressione di fermate.

L’incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno di oggi, lunedì 23 febbraio, con immediato impatto sul traffico sia regionale sia a lunga percorrenza, interessando anche la linea Verona-Modena via Mantova, sospesa a sua volta. “Circolazione ferroviaria sospesa sulla linea Verona-Bologna per lo svio di due carri vuoti di un treno merci fra Verona e Nogara. Non si registrano feriti e le cause sono in corso di accertamento” spiegano da Rfi, che gestisce il tratto ferrato, aggiungendo che “I treni percorrono itinerari alternativi registrando ritardi e cancellazioni” e che “I tecnici sono al lavoro per ripristinare la normale circolazione dei treni”

Trenitalia comunica che la circolazione dei treni è sospesa tra Verona e Isola della Scala per lo svio di un treno merci e che “I treni Alta Velocità e Intercity possono registrare ritardi e i treni Regionali possono registrare ritardi e subire limitazioni di percorso e cancellazioni”. Per i treni regionali attivato un programma di corse con bus sostitutivi tra Isola della Scala e Verona.

Treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore di 100 minuti e oggetto di variazioni sono:

FR 8509 Sibari (6:17) – Bolzano (15:48)

FR 8519 Bolzano (13:12) – Sibari (22:36)

IC 610 Lecce (8:20) – Bolzano (20:31)

IC 611 Bolzano (11:45) – Bari Centrale (23:16)

I treni oggi sono instradati via Padova.

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:48): il treno oggi termina la corsa a Verona Porta Nuova.

I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili da Verona Porta Nuova a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Brescia (14:00): il treno oggi è instradato via Milano.

I passeggeri in partenza da Verona Porta Nuova e Peschiera del Garda possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• FR 8527 Brescia (17:00) – Roma Termini (21:15): il treno ha origine da Verona Porta Nuova e oggi è instradato via Milano.

I passeggeri in partenza da Brescia e Peschiera del Garda e diretti a Verona Porta Nuova posso utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.