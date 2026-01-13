Attualità
Treni bloccati per il terremoto in Romagna: ritardi fino a 150 minuti per Alta Velocità, Intercity e Regionali

La circolazione dei treni è stata sospesa in via precauzionale su molte tratte in Emilia Romagna per il monitoraggio degli eventuali danni alla rete ferroviaria dopo il terremoto in provincia di Ravenna.
A cura di Antonio Palma
Treni bloccati su molte linee ferroviarie della Romagna a causa del terremoto che ha colpito oggi la provincia di Ravenna con due scosse ravvicinate, entrambe di magnitudo superiore a 4. A causa delle scosse, infatti, le autorità hanno interrotto la circolazione ferroviaria lungo la linea adriatica a scopo precauzione per accertare eventuali danni e si registrano ritardi di oltre 150 minuti sia per treni Alta Velocità che per Intercity e Regionali.

Come prevede la normativa in materia, infatti, per terremoti di magnitudo 4 o superiore scatta il blocco di tutti i treni e il monitoraggio degli eventuali danni alla rete. Come comunità Rfi, che gestisce la tratta interessata, l’allarme è scattato dalle 9.30  di martedì mattina 31 gennaio. Di conseguenza sulle linee Bologna – Ancona,  Bologna – Ravenna (via Lugo e via Granarolo), Ferrara – Rimini , Borgo S.L. – Faenza la circolazione ferroviaria è sospesa in via precauzionale nelle tratte Cesena – Castelbolognese, Faenza – Granarolo – Ravenna, Lugo – Russi – Ravenna, Lugo – Granarolo, Ravenna – Mezzano e Faenza – Brisighella per consentire la verifica dello stato dei binari. Sul posto è in corso l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana per i necessari controlli alla linea.

Trenitalia comunica invece che "la circolazione è sospesa in via precauzionale dalle 9.40 per verifiche tecniche sulla linea a seguito di un evento sismico nei pressi di Faenza" e che "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali posso registrare ritardi e i treni Regionali possono subire limitazioni di percorso e cancellazioni"

Treni Alta Velocità direttamente coinvolti e con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti:

  • FR 8810 Bari Centrale (5:20) – Milano Centrale (12:30)
  • FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25)
  • FR 8803 Milano Centrale (7:50) – Bari Centrale (15:27)

Treni Intercity direttamente coinvolti e oggetto di variazioni:

IC 604 Pescara  (7:02) – Milano Centrale (13:40): il treno oggi termina la corsa a Rimini.
I passeggeri possono utilizzare il treno IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30).• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55): il treno oggi termina la corsa a Bologna Centrale.
I passeggeri:
• diretti a Bari Centrale e fermate intermedie, Brindisi e Lecce possono utilizzare il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35).
• diretti a Gioia del Colle, Taranto, Villa Castelli, Francavilla Fontana possono proseguire il viaggio con il treno IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:35) fino a Bari Centrale dove trovano ulteriore proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

