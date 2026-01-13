Terremoto oggi in Emilia Romagna, doppia scossa di magnitudo 4.3 e 4.1 a Ravenna: avvertito a Forlì e in Toscana

Due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata sono state registrate oggi 13 gennaio in Emilia Romagna: la prima alle ore 09:27 di magnitudo 4.3 a con epicentro a Russi (Ravenna) e ad una profondità di 22.9 km, la seconda alle 09:29 di magnitudo 4.1 a 8 chilometri da Faenza, sempre nella zona di Ravenna. Sentita a Forlì Cesena e a Firenze.

Terremoto a Ravenna e Forlì Cesena, due scosse di magnitudo 4.3 e 4.1

Paura oggi in Emilia Romagna dove sono state registrate dall'Ingv due forti scosse di terremoto a distanza ravvicinata. La prima alle ore 09:27 di magnitudo 4.3 a con epicentro a 7 chilometri da Russi (Ravenna) e ad una profondità di 22.9 km, la seconda alle 09:29 di magnitudo 4.1 a 8 chilometri da Faenza, sempre nella zona di Ravenna, e ad una profondità di 21.8 km. Non ci sarebbero danni a cose o persone.

Gente in strada e paura tra la popolazione. Il sisma è stato avvertito anche a Forlì, Cesena, Rimini, Bagnacavallo, Cervia, e fino a Firenze e nel resto della Toscana e a Pesaro nelle Marche, come hanno scritto alcuni utenti sui social network. Molti hanno raccontato di un forte boato prima che la terra tremasse. A Cesena gli studenti sono stati fatti evacuare da alcune scuole.

"Le due scosse di terremoto registrate questa mattina nel Ravennate sono state chiaramente avvertite anche sul territorio del Comune di Imola – ha scritto il sindaco Marco Panieri sui social – . Ho appena effettuato un punto di aggiornamento con il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Imola e con la nostra Protezione Civile. Al momento non si registrano danni a persone o cose né sono pervenute segnalazioni di criticità sul territorio comunale".

Paura anche a Faenza. "Tre giorni fa il gelicidio e questa mattina le due scosse… comunque siamo attrezzati", ha detto il sindaco Massimo Isola all'ANSA, aggiungendo: "Siamo usciti, ci siamo raccolti in piazza, anche le scuole. Ma adesso siamo tutti rientrati. I tecnici stanno svolgendo tutte le verifiche ma al momento non segnaliamo nulla".

Solo pochi giorni fa la terra aveva tremato nell'entroterra cesenate, con una serie di scosse con epicentro nella zona di Verghereto, la più forte di magnitudo 3.5 il 2 gennaio scorso.