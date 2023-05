Tre salami richiamati dal mercato: pericolo salmonella e listeria, l’allerta del Ministero Si tratta di due tipi di salami prodotti dal Salumificio Colombo Luigi di Lecco per rischio salmonella e del salame nostrano dolce Mariga, dove il produttore di Vicenza ha trovato tracce di listeria.

A cura di Biagio Chiariello

Tre marche di salami sono state ritirate dal Ministero della Salute per rischio microbiologico.

Nello specifico è stata rilevata la presenza di Salmonella Spp per due lotti di salame: il bastone di salame dolce e il filone di salame entrambi prodotti dal Salumificio Colombo, nello stabilimento di via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco (marchio di identificazione IT 1288 LCEE).

Sono venduti in pezzi da 250 grammi con il termine minimo di conservazione (Tmc) 18/07/2023 e il numero di lotto L859(1369) per quanto riguarda il primo e il lotto 99L1369 per quello dell'altro. Entrambi i salumi richiamati sono stati prodotti dal Salumificio Colombo Luigi Srl nello stabilimento di via Roma 21 a Pescate, in provincia di Lecco (marchio di identificazione IT 1288 LCEE).

Il terzo salame ritirato è il nostrano dolce Mariga, dove il produttore di Vicenza ha rilevato la presenza di Listeria monocytogenes in autocontrollo. Il prodotto in questione è venduto in pezzi da 800 grammi con il numero di lotto 41/2023. Il salame richiamato è stato prodotto dall’azienda Mariga Giuseppe & C. Sas nello stabilimento di via dell’Industria 14/E, frazione Cavazzale, a Monticello Conte Otto, in provincia di Vicenza (marchio di identificazione IT 805L CE).

Chi ha acquistati uno dei tre salami deve evitare di consumarli e riportarli al negozio.

Cosa causa la Salmonella

Secondo quanto riferisce l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) "la salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche".

Si tratta di un germe presente in natura in più di 200 varianti diverse. La Salmonella Enteritidis fa parte del sottoinsieme delle "salmonelle inferiori", responsabili di oltre il 50% dei casi di infezione gastrointestinale. Queste possono verificarsi nell'uomo come negli animali domestici e da cortile (polli, maiali, bovini, roditori, cani, gatti, pulcini) e selvatici.

Cosa causa la listeriosi

Listeria monocytogenes, responsabile della listeriosi, è un batterio che può contaminare diversi alimenti come latte, verdura, formaggi molli, carni poco cotte, insaccati poco stagionati. La gravità dei sintomi va da forme simil influenzali o gastroenteriche, accompagnate a volte da febbre elevata fino a forme setticemiche e meningiti che possono verificarsi in persone fragili o immunodepresse. Nei mesi scorsi diversi lotti di prodotti erano stati ritirati per rischio microbiologico legato alla listeria: prosciutto cotto, porchetta, gorgonzola dolce, wurstel al pollo, tramezzini al salmone e pancake al cioccolato, mortadella e salame.

Recentemente a Fanpage.it, il Tenente Colonnello Dario Praturlon ha spiegato che l'esposizione al batterio è causata principalmente dalla conservazione non a norma delle materie prime e dall'utilizzo di prodotti scaduti.