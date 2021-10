Tre ballerini italiani morti in un incidente in Arabia Saudita, tra le vittime Antonio Caggianelli Sono tre gli italiani morti in un drammatico incidente stradale verificatosi venerdì in Arabia Saudita, tra loro i ballerini Antonio Caggianelli, originario di Bisceglie, Giampiero Giarri, residente a Tor San Lorenzo e Nicolas Esposto della provincia di Agrigento. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita in una scarpata insieme con una seconda vettura. Morto anche il conducente.

A cura di Chiara Ammendola

Erano partiti per una tournee in Arabia Saudita. Dieci ballerini italiani erano giunti nel Paese arabo per esibirsi, ma avevano deciso di godersi un giorno libero alla scoperta del deserto. Per cause ancora da accertare però, le due auto sulle quali viaggiavano sono finite in una scarpata. Sono morti tre italiani, tutti ballerini, e l'autista di uno dei due mezzi. L'incidente si è verificato a Riyad nella giornata di venerdì. I corpi dei ballerini della compagnia italiana composta sono stati recuperati con un elicottero. Nella giornata di oggi, domenica 17 ottobre, c'è stato il riconoscimento delle salme. Le famiglie degli italiani deceduti sono state informate dalla Farnesina.

Le auto finite in una scarpata durante una gita

Tra le vittime Antonio Caggianelli, 33enne di Bisceglie, considerato un grande talento televisivo della sua generazione. Ballerino e coreografo, aveva ballato per diverse trasmissioni televisive. La notizia della sua morte è stata accolta con dolore anche dal sindaco della cittadina pugliese Angelantonio Angarano che così commentato: "La scomparsa del nostro giovane concittadino ci addolora, a quella età si hanno così tanti progetti, idee, entusiasmo, si lavora per costruire il proprio futuro e inseguire i propri sogni – continua la nota – proprio come faceva Antonio, con vitalità e intraprendenza, facendosi apprezzare e voler bene da tutti. Dover accettare che una vita così giovane possa essere spezzata fa malissimo". Solo qualche giorno fa sui social aveva condiviso un testo di Gio Evan che recitava: "Mi piace scappare, tanto mi porto con me".

Incidente in Arabia Saudita, anche Giampiero Giarri e Nicolas Esposito tra le vittime

Le altre due vittime sono Giampiero Giarri, 32 anni, residente a Tor San Lorenzo e Nicolas Esposto, 28 anni, di Cammarata (Agrigento). Tutte e tre le vittime erano nel corpo di ballo di Aggiungi un posto a tavola, produzione del Brancaccio guidata da Gianluca Guidi. Mentre sono tre i feriti gravi che sono stati trasportati in ospedale, uno dei quali sarebbe in prognosi riservata, un secondo invece avrebbe riportato diverse fratture. Le salme sono state recuperate da un elicottero e già nella mattina i familiari delle vittime hanno raggiunto l’Arabia Saudita per il riconoscimento.