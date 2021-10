Resta in gravi condizioni Diego Di Giovanni, il ballerino rimasto ferito in in Arabia Saudita Restano gravi le condizioni di Diego Di Giovanni, il ballerino rimasto coinvolto in un incidente stradale a Riyad, in Arabia Saudita, e che ha visto tre di loro morire nello schianto. La famiglia del ballerino napoletano è volata nel paese mediorientale per seguire da vicino il ricovero del giovane.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Restano gravi le condizioni di Diego Di Giovanni, il ballerino napoletano rimasto ferito nell'incidente stradale avvenuto in Arabia Saudita lo scorso sabato 16 ottobre e nel quale hanno perso la vita altri tre ballerini italiani. Diego Di Giovanni si trova in gravi condizioni a Ryad, la capitale dell'Arabia Saudita, dove avrebbe dovuto esibirsi in uno spettacolo assieme agli altri ballerini italiani coinvolti. La famiglia lo ha già raggiunto nelle scorse ore, per prestare assistenza di persona.

A perdere la vita erano stati Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria Trani), Nicolas Esposto, 28 anni, di San Giovanni Gemini (Agrigento) e Giampiero Giarri, 32enne di Tivoli (Roma). Diego Di Giovanni è uno dei ballerini italiani rimasti feriti nell'incidente stradale avvenuto durante un'escursione nel loro giorno libero dallo spettacolo, "Aggiungi un posto a tavola", che erano chiamati a mettere in scena. "Dai, su, stupiscici ancora con un effetto speciale", ha scritto nelle scorse ore l'associazione "Emozioni in punta di piedi".

Ma sono tanti i messaggi che stanno pubblicando amici e familiari sui social network per "incoraggiare" il ragazzo a resistere, dopo quasi una settimana di ricovero per le ferite riportate. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che ha coinvolto i ragazzi, che viaggiavano con due automobili diversi per un'escursione nel vicino deserto. Le autorità saudite stanno conducendo le indagini di rito, ma al momento l'attenzione è tutta rivolta al giovane ricoverato in ospedale da cinque giorni. Illesi altri due ballerini italiani, anche loro in auto al momento dell'incidente.