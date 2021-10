Il ballerino napoletano Diego Di Giovanni in gravi condizioni: tra i feriti nell’incidente in Arabia Saudita Diego Di Giovanni, 21 anni, di Villaricca (Napoli) è uno dei ballerini italiani rimasti gravemente feriti nel pauroso incidente avvenuto a Ryad, in Arabia Saudita, dove sono morti tre giovanissimi artisti italiani. La famiglia del ragazzo napoletano è volata in Medio Oriente per stargli vicino. Sui social decine di messaggi di auguri di pronta guarigione.

A cura di Redazione Napoli

Sconcerto iniziale e ora preoccupatissima attesa in quel di Villaricca, alle porte di Napoli, dove nelle ultime ore si è diffusa la notizia del coinvolgimento di un ballerino napoletano, Diego Di Giovanni, 21 anni, nel pauroso incidente stradale verificatosi venerdì in Arabia Saudita in cui sono morti tre italiani e il conducente della vettura. L’auto a bordo della quale viaggiavano è finita in una scarpata insieme con una seconda vettura.

Nell'impatto sono deceduti i ballerini Antonio Caggianelli, di Bisceglie (Puglia), Giampiero Giarri, residente a Tor San Lorenzo (Lazio) e Nicolas Esposto della provincia di Agrigento in Sicilia.

Incidente ballerini, grave il napoletano Diego Di Giovanni

Il gruppo di performer italiani era in Arabia Saudita per lavoro: i ragazzi erano tutti scritturati per inaugurare un nuovo teatro a Ryad, facevano parte del corpo di ballo di "Aggiungi un posto a tavola", il celebre musical della premiata ditta Garinei e Giovannini, storica produzione del Brancaccio di Roma. Diego è stato particolarmente sfortunato: si stava godendo il giorno libero e aveva deciso di fare un’escursione nel deserto. La famiglia Di Giovanni è ora in Medio Oriente per stare vicino al proprio caro.

Per lui tantissimi messaggi sui social di auguri per pronta e completa guarigione, da amici e da colleghi di lavoro. La prima scuola di danza dello sfortunato ventenne napoletano ora in gravi condizioni in ospedale a Ryad, la "Emozioni in punta di piedi" di Giugliano, scrive su Facebook: