Incidente Arabia Saudita: uno dei ballerini morti è Giampiero Giarri di Tor San Lorenzo C’è anche Giampiero Giarri tra i tre ballerini morti in un tragico incidente stradale in Arabia Saudita. Il 33enne di Tor San Lorenzo, frazione di Ardea sul litorale romano, si trovava nel paese arabo in tournée con uno spettacolo prodotto dal Brancaccio. A perdere la vita anche Antonio Caggianelli Nicolas Esposto.

A cura di Redazione Roma

C'è anche il romano Giampiero Giarri tra i tre ballerini morti in un tragico incidente stradale in Arabia Saudita. Il 32enne di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea sul litorale a Sud di Roma, si trovava in tournée nel paese arabo con una compagnia di dieci ballerini italiani, facenti pare del corpo di ballo dello spettacolo "Aggiungi un posto a tavola" prodotto dal Teatro Brancaccio di Roma.

L'incidente durante una gita nel deserto

Venerdì avevano deciso di godersi il giorno libero con una gita nel deserto, finendo però per cause ancora da chiarire in una scarpata. Ad accompagnarli nell'escursione due autisti locali con delle vetture prese a noleggio. Nell'incidente ha perso la vita anche uno dei conducenti. Per recuperare i morti e mettere in salvo i feriti è stato necessario l'intervento di un elicottero. Tre sono i feriti in gravi condizioni, uno dei quali si troverebbe in prognosi riservata.

Morti anche Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto

Oltre a Giarri nell'incidente hanno perso la vita altri due ballerini italiani, il cui corpi sono stati riconosciuti oggi a Ryad dalle dalle famiglie. Si tratta Nicolas Esposto, 28 anni, di Cammarata in provincia di Agrigento, e di Antonio Caggianelli, 33enne di Bisceglie, molto conosciuto per la sua partecipazione in numerose trasmissioni televisive e considerato uno dei migliori talenti della sua generazione. Messaggi di cordoglio arrivano in questi minuti dal mondo dello spettacolo, dove i tre giovani erano molto conosciuti, a cominciare dalle parole dell'ex direttore artistico di Amici Giuliano Peparini, e da Steve La Chance professore dello stesso programma che con i tre ragazzi aveva lavorato.