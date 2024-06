video suggerito

San Lorenzo, picchia la sua cagnolina incinta, poi la butta nel cassonetto: denunciato un uomo La scena è stata vista da numerosi passanti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali, la cagnolina si trova ora a Muratella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un uomo è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato per aver picchiato e gettato in un cassonetto il proprio cane. L'episodio è avvenuto a Roma nel quartiere di San Lorenzo, in via dei Sabelli: gli agenti sono stati allertati da alcune persone che hanno visto quanto era accaduto e hanno lanciato l'allarme. La scena è stata tremenda: l'uomo ha prima picchiato selvaggiamente il cane, una femmina di pitbul incinta, e poi l'ha presa e scaraventata in un cassonetto. Quando i poliziotti sono arrivati hanno immediatamente recuperato la cagnolina, terrorizzata dopo quanto accaduto, e si sono messi sulle tracce dell'uomo. Dato che la scena era stata vista da numerosi passanti non è stato difficile trovare il responsabile. Si tratta di una persona senza fissa dimora che gira spesso nella zona, denunciata per il reato di maltrattamento di animali. Non ha dato spiegazioni del suo gesto.

La cagnolina, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite. Soccorsa, è stato portata al canile ‘La Muratella', dove sarà curata e molto probabilmente data in adozione, una volta partoriti e svezzati i cuccioli. Data la situazione, e visto cosa le aveva fatto il proprietario, è stato deciso di non riconsegnargliela, e far sì che possa trovare in futuro una nuova famiglia. Nonostante le percosse, sembra che sia in discrete condizioni di salute.

Il proprietario, che deve rispondere del reato di maltrattamento di animali e che per questo rischia di finire a processo, potrebbe avere una pena che va dai tre ai diciotto mesi di reclusione, oltre che una sanzione pecuniaria dai 5mila ai 30mila euro.