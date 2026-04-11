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Tre indagati per la morte di Matteo, il 12enne risucchiato da bocchettone della piscina a Rimini

I tre indagati sarebbero a vario titolo legati alla struttura ricettiva di Pennabilli dove si è consumata la tragedia e dovranno rispondere di omicidio colposo.
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A cura di Davide Falcioni
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Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Matteo B., il ragazzo di 12 anni di San Benedetto del Tronto deceduto ieri dopo essere stato per diversi giorni ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Infermi di Rimini dopo essere stato "risucchiato" presumibilmente dal bocchettone di una piscina idromassaggio della spa di un hotel di Rimini: stando a quanto emerso, i tre indagati sarebbero a vario titolo legati alla struttura ricettiva e dovranno rispondere di omicidio colposo, ma al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli.

Il giovanissimo era rimasto incastrato con una gamba in un bocchettone della vasca domenica scorsa, giorno di Pasqua, mentre si trovava nell'albergo insieme ai familiari. Trasportato d’urgenza in elicottero a Rimini, era arrivato in ospedale in condizioni disperate, e due giorni fa ne è stata dichiarata la morte cerebrale dopo oltre quattro giorni di agonia. In seguito, è arrivato il decesso.

L’incidente si era verificato intorno alle 10.30 del mattino nell’area benessere dell’hotel. Il 12enne era in una grande vasca idromassaggio insieme ai genitori e ad altri parenti quando, secondo quanto emerso, sarebbe stato risucchiato da uno dei bocchettoni collegati all’impianto, probabilmente sprovvisto di una grata di sicurezza, restando bloccato sott’acqua. I familiari si sarebbero accorti della situazione solo dopo alcuni istanti, tentando di liberarlo senza riuscirci immediatamente. L’impianto era stato poi spento dal personale, consentendo il recupero del ragazzo.

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All’arrivo dei soccorsi, il giovane era ormai esanime. Malgrado i tentativi dei medici, le conseguenze della permanenza prolungata sott'acqua si sono rivelate fatali. I carabinieri della compagnia di Novafeltria, intervenuti fin dai primi momenti, hanno acquisito testimonianze e sequestrato la vasca idromassaggio, elemento centrale per gli accertamenti tecnici.

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