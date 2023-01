Travolto e ucciso da un’auto: “Ho visto le scarpe e capito che era mio marito” Il dramma sabato sera a Piazzola sul Brenta. Il 77enne Giorgio Grassetti stava andando verso la sua auto e probabilmente non ha visto arrivare il suv.

A cura di Biagio Chiariello

"Lui era uscito per prendere l’auto. Io lo avrei raggiunto subito dopo. Quando sono uscita ho visto il corpo in terra, l'ho riconosciuto dalle scarpe…" Così ai giornali locali Luisa, la moglie di Giorgio Grassetti, 77 anni, travolto e ucciso sabato sera, attorno alle ore 20, in via Rolando a Piazzola sul Brenta (Padova), mentre usciva dala tabaccheria di famiglia. L'anziano è morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza.

Ad investirlo il consigliere comunale Massimo Biasio: "Mi sono trovato il pedone di fronte all'improvviso. All'ultimo istante. Non ho potuto fare nulla per evitarlo", ha raccontato. Nello scontro il 77enne è stato caricato sul cofano, con il capo ha colpito il parabrezza sulla parte destra ricadendo poi a terra. Inutili i soccorsi. Sarà ora la Polstrada una volta analizzati tutti i dati dei rilievi tecnici, a definire se ci sono o meno responsabilità.

Originario di Venezia, Grassetti risiedeva da tempo nel comune di Rubano. "Venendo da fuori e lavorando fuori comune non abbiamo mai stretto rapporti particolarmente stretti, ma non posso che averne un bel ricordo. È davvero una tragedia immane quel che è successo" ha detto un vicino al Gazzettino.

Il sindaco Valter Milani ha espresso il suo cordoglio, la vicinanza ai familiari dell'anziano, come pure la vicinanza al consigliere comunale Biasio. "Via Rolando da Piazzola è una strada dove transitano numerosi veicoli. Non si può comunque considerare pericolosa, nel senso che non risultano a memoria di molti anni, incidenti stradali con un esito così grave come avvenuto sabato" ha precisato il primo cittadino.