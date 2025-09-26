Attualità
Travolto da un’auto mentre guida lo scooter, Federico Morvillo muore a 29 anni dopo 4 giorni: donati gli organi

È morto dopo 4 giorni in ospedale il 29enne Federico Morvillo, coinvolto in un incidente d’auto a Ospedaletto di Coriano. Gli organi sono stati donati mentre la Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale.
A cura di Gabriella Mazzeo
Federico Morvillo, 29 anni, foto da Facebook
Federico Morvillo, 29 anni, foto da Facebook

A 29 anni è morto dopo un incidente in scooter avvenuto domenica scorsa in via del Colle a Ospedaletto di Coriano. Federico Morvillo, operaio 29enne per una ditta di Chiesanuova a San Marino, è morto a causa delle gravissime ferite riportate dopo il sinistro stradale. Per 4 giorni i medici hanno tentato il tutto per tutto, ma purtroppo non vi è stato nulla da fare e il 29enne è deceduto a causa delle lesioni causate dal sinistro.

Secondo quanto ricostruito, un'automobile avrebbe svoltato a destra all'altezza dell'incrocio, prendendo in pieno la Honda SH del 29enne. L'impatto tra i due veicoli è stato violentissimo e lo scooter di Federico ha sfondato la portiera dell'automobile arrivata dal senso opposto.

Il giovane è stato scaraventato per diversi metri. Non è purtroppo bastato l'intervento del 118 perché il giovane, dopo 4 giorni di lotta in ospedale, è deceduto. La Procura ha aperto un'inchiesta per il reato di omicidio stradale per fare luce sull'accaduto e verificare eventuali responsabilità dell'automobilista a bordo della macchina, mentre gli organi del 29enne sono stati donati.

L'amico e presidente del consiglio comunale di Montescudo-Monte Colombo Gilberto Arcangeli, ha ricordato il giovane come una persona "cara alla comunità", perfettamente integrata e amata da tutti i cittadini.

La famiglia, tramite il sindaco di Montescudo Gian Marco Casadei, ha ricordato il 29enne come una persona "umana e altruista". "Anche dopo la tragedia è stato generoso – sottolineano – lasciando disposizione per l'espianto e la donazione degli organi per salvare altre vite, probabilmente di bambini".

A breve sarà resa nota la data del funerale per il giovane, amatissimo e apprezzatissimo dai cittadini di Montescudo che hanno lasciato una serie di messaggi social di cordoglio alla notizia del decesso.

Immagine
