Travolto da un trattore nell’azienda di famiglia: Andrea muore a 15 anni vicino Ragusa

Un 15enne è morto in un’azienda agricola tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un trattore durante una manovra, ma la dinamica resta incerta. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri.

immagine di repertorio

Una tragedia ha scosso le campagne tra Ragusa e Chiaramonte Gulfi, dove un ragazzo di 15 anni, Andrea, ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire all’interno dell’azienda agricola di famiglia. Il giovane è stato trovato senza vita nei pressi di una stalla, accanto a un trattore che, secondo una prima ricostruzione, lo avrebbe travolto durante una manovra. Restano però numerosi punti oscuri sulla dinamica dell’accaduto, a partire da chi si trovasse alla guida del mezzo al momento dell’incidente.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno disposto anche l’intervento dell’elisoccorso. Ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: quando i medici sono atterrati, il ragazzo era già senza vita. La gravità delle ferite riportate non gli ha lasciato scampo.

Le indagini sono affidate ai carabinieri, intervenuti insieme al personale sanitario per mettere in sicurezza l’area e avviare i primi rilievi. Sarà la magistratura a chiarire l’esatta dinamica di quanto avvenuto e a stabilire eventuali responsabilità. Tra le ipotesi al vaglio, quella di una manovra azzardata del trattore che potrebbe aver avuto conseguenze fatali. Restano tuttavia da ricostruire gli ultimi istanti di vita del ragazzo, in un contesto familiare e lavorativo che, fino a poche ore prima, era come tanti altri giorni trascorsi in campagna.

La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale, incredula di fronte a una tragedia che ha spezzato una giovane vita. Il dolore è particolarmente forte perché si tratta di un ragazzo molto conosciuto, cresciuto in una famiglia profondamente legata al lavoro agricolo.

In queste ore, parenti e amici di Andrea si sono stretti attorno ai familiari, mentre il paese attende di conoscere con maggiore chiarezza come sia stato possibile un incidente di tale gravità. La magistratura valuterà se disporre ulteriori accertamenti tecnici sul mezzo agricolo coinvolto e se acquisire testimonianze che possano contribuire a fare luce sull’accaduto.