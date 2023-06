Travolto da un tir, uomo in carrozzina viene trascinato per una decina di metri e muore L’incidente oggi a Pontasserchio, frazione di San Giuliano Terme (Pisa). La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma secondo quanto si è appreso l’uomo sarebbe stato trascinato per una decina di metri.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Tragico incidente oggi in Toscana, dove un uomo costretto a spostarsi con una carrozzina elettrica è stato ucciso da un tir.

L’incidente mortale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 30 giugno, a Pontasserchio, frazione del comune di San Giuliano Terme (Pisa). Secondo una prima ricostruzione la vittima – si tratta di un anziano di circa ottanta anni – è stato travolto da un tir ed è stato trascinato per una decina di metri.

L’incidente mortale è avvenuto nei pressi di una rotonda in zona Parco della Pace ed entrambi i veicoli sembra fossero diretti nella stessa direzione di marcia. A un certo punto l'autoarticolato, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe agganciato la carrozzina elettrica della vittima trascinandola per almeno una decina di metri.

Il conducente del tir si è subito fermato dopo l’incidente, come anche diversi altri automobilisti che si trovavano in zona e che hanno tentato di soccorrere l’uomo travolto. Purtroppo però per lui non c’è stato nulla da fare: l’anziano è apparso subito in condizioni critiche e non cosciente e nonostante i tentativi dei soccorritori del 118 intervenuti sul posto è morto poco dopo l’incidente.

Sul posto era stata inviata l'ambulanza con medico a bordo della Misericordia di Pisa. L’esatta dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuto anche il Comandante della Polizia Municipale di San Giuliano Terme.