Travolta di spalle da un'auto pirata mentre cammina col marito in Salento: donna muore sul colpo Una donna di 70 anni è stata travolta da un'auto pirata mentre camminava con il marito a Minervino di Lecce. Il conducente della vettura è fuggito subito dopo aver travolto la 70enne. Il marito della vittima è rimasto ferito ma non è in pericolo di vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Una donna di 70 anni è stata travolta e uccisa da un'auto pirata a Minervino di Lecce mentre si trovava in compagnia del marito. I due stavano camminando a piedi in una zona senza illuminazione nella periferia del paese, in direzione di Giuggianello, sulla provinciale che collega Minervino a Palmariggi.

Mentre procedevano insieme, una vettura di passaggio li ha presi in pieno, travolgendo la 70enne. L'automobile è fuggita a tutta velocità: chi era alla guida, infatti, non si è fermato a prestare soccorso. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere stata investita Anna Caroppo, così si chiamava la vittima, avrebbe fatto un volo di alcuni metri prima di cadere sull'asfalto priva di vita. Nonostante l'intervento dei soccorsi, infatti, per la 70enne non vi è stato nulla da fare ed è apparso subito chiaro ai sanitari che il decesso era avvenuto sul colpo. Il marito della 70enne è in stato di choc, ma non è in pericolo di vita. Alle forze dell'ordine ha riferito di non aver visto l'auto arrivare nella loro direzione. Sul caso sono ora al lavoro i carabinieri.

In aggiornamento