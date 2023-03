Travolta dal vicino in retromarcia mentre gioca davanti casa, bimba di 5 anni soccorsa in elicottero La bimba stava giocando con dei gessetti a terra a Borgo A Buggiano e l’automobilista non si è accorto di lei. Solo quando ha sentito l’urto, l’uomo si è fermato. Fortunatamente la velocità era ridottissima e l’uomo si è fermato subito evitando che la piccola, finita a terra, rimanesse schiacciata.

A cura di Antonio Palma

Foto di archivio

Momenti di paura nelle scorse ore nel Pistoiese dove una bambina di appena 5 anni è stata travolta da una vettura in manovra proprio davanti casa sua mentre giocava nell’area antistante l’abitazione. L’incidente nel pomeriggio di lunedì a Buggiano, in località Borgo, Borgo A Buggiano, dove sono intervenuti ambulanza del 118 e successivamente anche l’elisoccorso che ha provveduto al trasporto d’urgenza della piccola in ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora, la piccola stava giocando nei pressi della propria abitazione in uno spiazzo dove però i residenti parcheggiano anche le proprie auto. A travolgerla una suv guidato proprio da un vicino di casa che si è messo al volante per uscire dal parcheggio in retromarcia e non si è accorto in tempo di lei.

La piccola si trovava tra l’area pedonale, dove si trovano alcune attività commerciali, e la zona di parcheggio. Come rivela il Tirreno, probabilmente stava giocando con dei gessetti a terra e l’automobilista non si è accorto di lei. Solo quando ha sentito l’urto, l’uomo si è fermato ed è sceso facendo la terribile scoperta. Fortunatamente la velocità era ridottissima e l’uomo si è fermato subito evitando che la piccola, finita a terra, rimanesse schiacciata.

Leggi anche Papà fa retromarcia col tosaerba e non vedo il figlioletto di 3 anni: bimbo travolto e ucciso

La bimba ha riportato varie escoriazioni e lesioni ma è sempre rimasta vigile e cosciente. Vista l’età della piccola, la dinamica dei fatti e la caduta, i sanitari accorsi in ambulanza hanno deciso comunque il suo immediato trasposto in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dopo aver allertato l’elicottero di soccorso Pegaso, che è atterrato nel locale campo sportivo. Lì la bambina è stata accompagnata da una ambulanza della Pubblica Assistenza di Uzzano.

Dopo le prime verifiche delle condizioni della piccola e gli accertamenti clinici in ospedale, è stato escluso il pericolo di vita. Sulla dinamica dei fatti indagano gli agenti della polizia municipale che sono accorsi sul posto per i rilievi del caso.