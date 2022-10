Travolta da un camper davanti al figlio, Ilaria muore a 34 anni dopo due giorni di agonia È morta in ospedale a causa delle ferite riportate la 34enne Ilaria Cresci investita da un camper ad Arezzo mentre attraversava la strada. La giovane donna è stata travolta davanti agli occhi del figlio di 5 anni.

A cura di Chiara Ammendola

Ilaria Cresci (Facebook)

Non ce l'ha fatta Ilaria Cresci, la donna di 34 anni investita lunedì sera Arezzo. Troppo gravi le ferite riportate dopo che un camper l'ha travolta mentre attraversava la strada: ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale di Careggi è morta nella serata di ieri.

Sul drammatico incidente stanno indagando gli agenti della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto. Le prime informazioni sono state fornite dal marito della donna che era a pochi metri di distanza dalla moglie quando è stata investita, con lui anche il figlio della coppia di soli 5 anni. La famiglia stava passeggiando nella città toscana quando, giunta in prossimità della rotatoria, nella zona del Toys e del locale Billl’s, la donna ha attraversato ed è stata investita da un camper.

Il mezzo, alla cui guida c'era un uomo di 60 anni, si è fermato poco dopo l'impatto per prestare soccorso alla 34enne le cui condizioni inizialmente non si erano rivelate così gravi. Trasportata d'urgenza al Cto di Careggi, si è aggravata a causa del trauma cranico riportato nell'impatto con l'asfalto ed è finita in coma. Ieri sera la notizia della morte.

Le indagini sono coordinate dal pubblico ministero Laura Taddei: l'uomo alla guida del camper è stato fermato e sottoposto ad alcol test che è risultato negativo così come gli esami per l'assunzione di sostanze stupefacenti. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. Il fascicolo e stato aperto, come avviene in questi casi, per omicidio stradale e si dovrà fare piena luce sulla dinamica. La donna lascia il marito e un figlio di appena 5 anni.