Trattore si scontra con auto e si ribalta, agricoltore 38enne muore schiacciato a Foggia La vittima 38enne si stava recando al lavoro su un trattore nei campi a Castelnuovo della Daunia quando si è scontrato con un'auto. Il mezzo agricolo si è ribaltato finendo oltre la carreggiata e lo ha schiacciato. Ferite due persone che erano con lui.

A cura di Antonio Palma

Tragedia nella prima mattinata di oggi sulle strade della provincia di Foggia. Un uomo di 38 anni è morto in maniera tragica dopo che il trattore su cui si trovava si è scontrato con un'auto e si è ribalto schiacciandolo. Il dramma si è consumato nelle prime ore della mattinata di mercoledì 6 novembre sulla strada provinciale 16 nel territorio del comune di Castelnuovo della Daunia.

Secondo quanto ricostruito finora, la vittima 38enne si stava recando al lavoro su un trattore nei campi della zona, dove possiede un podere, quando, per motivi ancora da chiarire, il mezzo agricolo si è scontrato con una vettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. In quel momento pare che il trattore stesse per svoltare su una stradina di campagna per raggiungere i campi dall'altra parte della strada. Dopo l'impatto con la vettura, si è ribaltato su un lato finendo fuori strada, in una cunetta a bordo carreggiata.

Per l'agricoltore 38enne purtroppo si è rivelato un impatto fatale. L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo agricolo e per liberarlo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Quando è stato estratto dai pompieri e affidato alle cure agli operatori del 118, però, era ormai troppo tardi e i sanitari non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Nell'impatto ferite altre due persone che viaggiavano sullo stesso trattore, su un carrellino a rimorchio. Anche loro sono state sbalzate a terra nell'impatto e quindi soccorse e trasportate dal 118 in ospedale ma non hanno riportato ferite che mettono in pericolo la loro vita. Illeso invece il conducente dell'auto coinvolta nel sinistro, un giovane del posto. La dinamica esatta dell'incidente stradale ora è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto e hanno effettuato i rilievi del caso.