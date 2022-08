Trapianto in blocco di cuore e polmoni: a Torino salvata in extremis ragazza di 19 anni Una 19enne di Bari ha subito un trapianto di cuore e polmoni all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino: l’intervento è stato definito dagli esperti “eccezionale”.

A cura di Davide Falcioni

Una ragazza di Bari ha subito un trapianto di cuore e polmoni all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino: l'intervento, definito dagli esperti "eccezionale", è stato eseguito in Ecmo, procedura di circolazione extracorporea. La giovane era affetta da una rarissima malattia, l’ipertensione polmonare primitiva, che le provocava la disfunzione contemporanea del muscolo cardiaco e dei polmoni.

La diciannovenne aveva scoperto di essere gravemente malata pochi mesi fa: le mancava il fiato, si stancava facilmente e le si gonfiavano spesso le gambe. Tutti sintomi anomali in una ragazza nel fiore degli anni, segnali che hanno indotto i genitori a farle fare un'approfondita visita medica che effettivamente ha portato alla luce una situazione molto seria: il cuore era estremamente affaticato e si stava per fermare, e anche i polmoni erano gravemente compromessi.

Tentata la strada della terapia farmacologica senza risultati apprezzabili, l'unica opzione rimasta per salvare la 19enne era il trapianto in blocco del cuore e dei polmoni. Dal Policlinico di Bari, Aurora è stata trasportata con un volo speciale dell’Areonautica Militare a bordo di un C-130 presso il Centro Trapianti Cuore – Polmone dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (diretto dal professor Mauro Rinaldi). Qui è stata ricoverata presso la Cardiorianimazione, coordinata dalla dottoressa Anna Trompeo, e dopo un’attenta valutazione è stata avanzata la richiesta in urgenza nazionale dei tre organi per un unico trapianto salvavita.

Dopo 5 giorni è arrivata la chiamata più attesa: il Centro Regionale Trapianti (diretto dal professor Antonio Amoroso) ha proposto un donatore. È iniziata così la corsa contro il tempo, l’équipe prelievo è volata verso Trieste per prelevare il blocco cuore – polmoni. La ragazza è stata poi portata in sala operatoria e sottoposta ad un lungo e delicato intervento di oltre 12 ore, eseguito dal professor Mauro Rinaldi e dal professor Massimo Boffini, con l’aiuto degli anestesisti Antonio Toscano e Federico Canavosio.

Ultimate le ultime suture il cuore ed i polmoni nuovi hanno subito iniziato a funzionare e la paziente è riuscita ad essere svezzata dall’ECMO. Dopo alcuni giorni le condizioni cliniche sono migliorate e la giovane ha iniziato a respirare da sola. Il cammino è ancora lungo, perché anche gli altri organi hanno sofferto molto prima del trapianto e devono ancora riprendersi completamente, ma adesso con un cuore e due polmoni nuovi è solo una questione di tempo.