Trapianto Domino, Fabio riceve cuore e polmoni e dona il suo cuore: “Grande voglia di vivere” Un caso rarissimo di doppio trapianto contemporaneo e di trapianto di cuore da un vivente. Fabio, paziente di Catania di 43 anni, si è trasferito a Torino in attesa di un trapianto di polmoni. I suoi, a causa della sindrome di Young, erano compromessi. Poi l’idea del Professor Rinaldi e l’occasione di ricevere un blocco cuore-polmoni da un donatore: il cuore di Fabio è ancora buono, così lui riceve gli organi e dona il suo cuore a una donna.

A cura di Gianluca Orrù

Fabio con le sue due sorelle.

Pamela, una delle due sorelle minori di Fabio, insiste su un punto ben preciso: "Mio fratello è un leone, ha una voglia di vivere che ha del miracoloso". La storia di quest'uomo è tormentata fin dall'infanzia, da quando i primi affanni rivelano quella che all'inizio viene quasi scambiata per fibrosi cistica ma che in realtà è la sindrome di Young, una malattia che compromette progressivamente la funzione dei polmoni.

"Mio fratello è riuscito a fare quasi tutto nella vita – racconta l'altra sorella minore, Daniela – e quando abbiamo fatto fare la prima valutazione per il trapianto, quasi vent'anni fa, aveva ancora un'aspettativa di vita importante. Poi però, tre anni fa, ne abbiamo fatta un'altra e questa volta, anche a causa del Covid e in ultimo dell'australiana di questo inverno che lo ha mandato in terapia intensiva, la sua clessidra del tempo si era attivata. È stato inserito in procedura d'urgenza"

Le sorelle di Fabio

La famiglia di Fabio si è trasferita a Torino per stare vicino alle Molinette e alla struttura complessa di cardiologia guidata dal Professor Mauro Rinaldi. "In Sicilia abbiamo molte strutture di eccellenza, come l'ISMETT, ma manca la cultura della donazione – prosegue Daniela – quindi abbiamo deciso di venire qui".

Il Prof. Rinaldi, direttore della struttura complessa di Cardiologia delle Molinette di Torino

"L'operazione è durata 10 ore – racconta il Professor Rinaldi – e ha coinvolto due sale operatorie in contemporanea, una in cui c'ero io e lavoravamo sul paziente che stava ricevendo il blocco cuore-polmoni e l'altra in cui c'era il paziente che doveva ricevere il cuore ancora buono del donatore e che è stata diretta del Professor Boffini. La parte più complessa è stato proprio staccare i polmoni dalla cassa toracica del paziente e nel contempo preservare il suo cuore buono, che doveva essere impiantato nella paziente".