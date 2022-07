Trani, muore in stazione trascinato dal treno: era rimasto incastrato tra le porte Pare che il treno coinvolto arrivasse da Bari ed era diretto a Foggia. L’incidente ha causato disagi sulla rete ferroviaria.

A cura di Biagio Chiariello

Sarebbe rimasto incastrato fra le porte di un treno regionale mentre probabilmente provava a salirci all'ultimo momento, venendo poi trascinato per alcuni metri senza che il macchinista accorgesse di nulla. Così è morto un 50enne questa mattina nella stazione di Trani. Sul posto sono intervenuti 118, Polizia e Carabinieri.

La circolazione ferroviaria è completamente bloccata sulla tratta adriatica con disagi inevitabili per i pendolari biscegliesi e ritardi nei treni in transito e partenza anche dalla stazione di Bisceglie.

I fatti sono avvenuti intorno alle 9. Sono in corso le procedure di identificazione e l'ascolto dei testimoni che potrebbero contribuire alle indagini. Pare che il treno coinvolto nell’incidente arrivava da Bari ed era diretto a Foggia.

Il malcapitato si apprestava a salire sul treno regionale in partenza: sarebbe rimasto incastrato nelle porte in fase di chiusura, è così caduto sui binari venendo trascinato dal convoglio per circa 3-400 metri all'uscita della stazione di Trani. Vane le sue richieste di aiuto. All'arrivo dei sanitari sul posto non c'era più nulla da fare.

In aggiornamento