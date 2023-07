Tragico schianto frontale tra auto all’alba, Nicola morto a 22 anni a Bari La vittima dell’incidente stradale è il giovane Nicola Zupo, 22enne residente a Monopoli che era alla guida della sua vettura quando è avvenuto lo schianto. Ferito un sessantenne, ricoverato in codice rosso.

A cura di Antonio Palma

L’incidente (Associazione Vivi la strada)

L’ennesima terribile incidente stradale ha portato via la vita di un ragazzo di soli 22 anni oggi in Puglia. Il dramma si è consumato all’alba di oggi, domenica 2 luglio, sulla strada provinciale 114 che collega Monopoli a Conversano, nella città metropolitana di Bari. La vittima è il giovane Nicola Zupo, 22enne residente a Monopoli che era alla guida della sua vettura, una Seat Leon, quando è avvenuto l’incidente stradale.

Secondo quanto ricostruito finora, erano poco prima delle 6.30 di questa mattina quando, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, la vettura su cui viaggiava da solo il ragazzo si è scontrata frontalmente contro un’altra auto, una Audi A6 condotta da un 60enne, anche lui di Monopoli e da solo a bordo.

Un impatto violentissimo che ha distrutto entrambi i mezzi e bloccato i due occupanti all’interno. Per estrarre i due automobilisti e affidarli alle cure dei sanitari del 118 è stato necessario l’intervento dei vigli del fuoco con l’uso di pinze idrauliche. I soccorsi hanno provato poi a rianimare il 22enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e hanno dovuto dichiararne il decesso sul posto.

Stabilizzato e trasportato in ospedale in codice rosso invece il sessantenne ferito nell’impatto. L’uomo, che si stava recando al lavoro, è ora ricoverato all'ospedale "San Giacomo" di Monopoli dove i medici hanno riscontrato numerose fratture ma fortunatamente hanno escluso il pericolo di vita.

Sul luogo del sinistro stradale, oltre ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, anche i Carabinieri della Compagnia di Monopoli per i rilievi del caso e la Polizia. Per poter soccorrere le due persone coinvolte nell’incidente, effettuare i rilievi e mettere in sicurezza l’area con la rimozione dei veicoli, la strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore.