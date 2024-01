Tragico schianto contro bus, famiglia altoatesina distrutta: Monika muore con i bimbi di 10 e 7 anni A perdere la vita la 47enne Monika Stauder e i suoi due figli, residenti a Sesto Pusteria. Gravissimo anche il più grande dei fratelli, un ragazzino di 13 anni. Mamma e figli viaggiavano in Austria su una Panda bianca 4×4 che si è schiantata contro un autobus di linea ad Assling. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Tragedia in Tirolo dove un terribile incidente stradale ha distrutto una famiglia altoatesina, causando la morte di una mamma e dei suoi due figlioletti più piccoli di 10 e 7 anni e il ferimento grave del terzo figlio di 13 anni. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di lunedì nel territorio del comune di Assling, nel Tirolo orientale, in Austria, quando l’auto con mamma e figli si è schiantata contro un autobus di linea.

A perdere la vita la 47enne Monika Stauder e i suoi due figli, residenti a Sesto Pusteria, nella provincia autonoma di Bolzano. Gli immediati soccorsi purtroppo non sono serviti per salvare la donna e i due bimbi. La 47enne e il bimbo di 10 anni sono morti praticamente sul colpo. Estratti dalle lamiere del mezzo e trasportati in ospedale invece gli altri due figli. Poco dopo però la tragica notizia della morte del più piccolo all'ospedale di Klagenfurt dove era stato trasportato d’urgenza.

Gravissimo anche il più grande dei fratelli, un ragazzino di 13 anni la cui vita ora è appesa a un filo. L’adolescente lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Innsbruck. Ferite solo lievi invece per la conducente dell’autobus che viaggiava vuoto. Sul posto massiccia la presenza di soccorsi, decine di operatori tra pompieri sanitari e forze di polizia. La strada è rimasta chiusa a lungo e ha provocato ingorghi che si sono estesi per chilometri.

Mamma e figli viaggiavano su una Panda bianca 4×4 sulla Drautalstrasse in direzione di Lienz quando, per motivi ancora tutti da chiarire, ha sbandato improvvisamente e si è scontrata frontalmente con un autobus di linea. Secondo quanto ricostruito dalla polizia austriaca, la vettura avrebbe invaso l’altra corsia all’altezza di una curva poco dopo le 15.30.

Un impatto frontale devastante che ha distrutto l’auto, che è stata sbalzata indietro e si è girata su se stessa, ma anche il mezzo pubblico. Alla base della tragedia forse la strada ghiacciata ma non si esclude un malore. La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità di Sesto Pusteria dove la 47enne Monika Stauder e il marito sono molto conosciuti. "Una famiglia bellissima" ha ricordato il sindaco Thomas Summerer.