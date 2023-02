Tragico incidente stradale, Giorgia muore a 26 anni nello schianto: “Scena impressionante” Il dolore della comunità trevigiana per l’improvvisa e tragica morte di Giorgia Pizzinato, ragazza 26enne rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto nella prima serata di sabato a Mareno di Piave, sempre in provincia di Treviso.

“Una tragedia che ha scosso tutta la comunità” così il sindaco di Vazzola ha raccontato il dolore della comunità trevigiana per l’improvvisa e tragica morte di Giorgia Pizzinato, ragazza 26enne rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale avvenuto nella prima serata di sabato a Mareno di Piave, sempre in provincia di Treviso.

Il dramma in via San Pio X intorno alle 19 quando la vettura gridata dalla 26enne, residente a Tezze di Piave, si sé scontrata frontalmente con un’altra auto proveniente dalla direzione opposta guidata da una 38enne, rimasta ferita gravemente nell’impatto.

Nonostante i soccorsi immediati giunti sul posto, quando è stata estratta dall’abitacolo della sua utilitaria, Giorgia Pizzinato era ormai già morta. Secondo una primissima ricostruzione dei fatti, la ventiseienne aveva trascorso il pomeriggio con un’amica e stava tornando da sola a casa al volante di una Citroen C3 quando è avvenuto lo schianto mortale.

Per motivi tutti da accertare, la vettura ha sbandato invadendo completamente l’altra corsia dove sopraggiungeva una Fiat 500L guidata da una 38enne di Arcade. L’impatto è stato inevitabile e fortissimo. Nell’incidente ferita gravemente anche l’altra automobilista, anche lei da sola in auto.

La donna è stata estratta dai vigli del fuoco e stabilizzata dai sanitari del 118 sul posto prima di essere trasportata in elisoccorso all’ospedale Cà Foncello di Treviso dove è stata ricoverata con prognosi riservata.

"Ho visto una scena impressionante, non ci sono parole da dire in questo momento se non quelle di stare vicini alle famiglie delle persone coinvolte nel rispetto del loro dolore", le parole del sindaco di Arcade che è accorso sul posto. Tanti i messaggi di cordoglio per Giorgia Pizzinato la cui famiglia è molto conosciuta, in particolare il padre che per molto tempo aveva organizzato eventi e manifestazioni per tenere unità la comunità di Borgo Malanotte. "Siamo distrutti”, è l'unico commento della famiglia della giovane che si è stretta nel dolore.