Tragica escursione a Valle dell'Orta, Simone precipita da 20 metri e muore. La fidanzata: "Ti amerò sempre" Simone Celso è morto giovedì mentre esplorava i sentieri della Valle dell'Orta, in Abruzzo. Oggi a Caramanico Terme i funerali del giovane. La fidanzata: "Con te è volata anche una parte di me. Sei e sarai per sempre dentro il mio cuore. Sei tutta la mia vita. Ti amo e continuerò a farlo, ma promettimi che lo farai anche tu".

A cura di Biagio Chiariello

Simone Celso

"Quando mi chiederanno chi sei per me, dirò loro che sei colui che mi ha fatto tornare a vivere, colui che è stato capace di far tremare ogni cosa, compresa me". Con queste parole, Giorgia, la fidanzata di Simone Celso, ha voluto rendere omaggio al suo compagno nel giorno dell'ultimo saluto. Parole cariche di dolore e amore, che raccontano il legame profondo che li univa e il vuoto incolmabile lasciato dalla sua scomparsa. "Con te è volata anche una parte di me. Sei e sarai per sempre dentro il mio cuore. Sei tutta la mia vita. Ti amo e continuerò a farlo, ma promettimi che lo farai anche tu", ha aggiunto, in un messaggio che trasmette la disperazione di un amore spezzato troppo presto.

Escursionista di 27 anni, Simone Celso ha perso la vita giovedì scorso in un tragico incidente avvenuto nella zona di San Tommaso, mentre esplorava i sentieri della valle dell’Orta. La sua passione per la montagna e per l’avventura lo aveva spinto a cercare una piccola cavità naturale nota come la “Cameretta dei briganti”, un luogo suggestivo e avvolto dal mistero. Tuttavia, quello che doveva essere un momento di scoperta e meraviglia si è trasformato in una tragedia: Simone è scivolato, precipitando per circa 20 metri lungo un salto di roccia. I soccorsi, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

Oggi, a Caramanico Terme, paese natale di Simone, è stato proclamato il lutto cittadino. L'intera comunità si stringe attorno alla famiglia, devastata dalla perdita. Il sindaco Franco Parone ha firmato un’ordinanza che vieta ai commercianti di tenere comportamenti che contrastino con lo spirito di raccoglimento e rispetto per il dolore della famiglia. Le bandiere sono state esposte a mezz’asta negli edifici pubblici, mentre il funerale di Simone si è tenuto nella chiesa di San Tommaso alle 15.30.

Amici, parenti e concittadini si sono uniti nel dolore per ricordare un ragazzo solare, amante della natura e sempre pronto all’avventura. Un giovane che, con il suo entusiasmo e la sua voglia di vivere, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.