Tragedia in Val Senales, in Alto Adige, dove due scialpinisti sono morti travolti da una valanga che si è staccata sopra Maso Corto, a 2.200 metri di quota. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il soccorso alpino e l'elisoccorso Pelikan. Circa cento le persone impegnate nelle ricerche.

Valanga in Val Senales: morti due scialpinisti

L'allarme è stato lanciato nella giornata di oggi, domenica 3 gennaio, attorno alle 13.40. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto la slavina investire un gruppo di scialpinisti. Le prime testimonianze parlavano di un paio persone rimaste sepolte dalla massa nevosa. Le ricerche del Soccorso alpino hanno purtroppo confermato i timori. Nella neve sono stati infatti recuperati due corpi. Si tratta di un uomo e una donna. Sempre stando alle prime informazioni, ancora non confermate ufficialmente, si tratterebbe di marito e moglie, originari del posto. Inutili i tentativi di rianimarli.

Il maltempo ha rallentato i soccorritori

L'intervento dei soccorritori è stato ostacolato dalle cattive condizioni meteorologiche: gli elicotteri di soccorso non hanno potuto levarsi in volo per la fitta nebbia che ostacolava la visibilità. Solo in seguito, quando il meteo è migliorato, sono arrivati sul posto.

Il pericolo valanghe in gran parte dell'Alto Adige, dopo le nevicate di questi giorni, è marcato (grado 3 di 5). Per questo motivo, le escursioni in quota erano sconsigliate. Quasi esattamente un anno fa, il 28 dicembre 2019, una valanga investì alcuni sciatori sulla pista "Teufelsegg" in val Senales, provocando la morte di una donna di 25 e di sua figlia di sette e di un'altra bambina sempre di sette anni, tutte provenienti dalla Germania.