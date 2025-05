video suggerito

Tragedia in tangenziale a Messina: muore motociclista, traffico paralizzato per ore. Chi era la vittima Grave incidente nella galleria Baglio 1 della tangenziale di Messina: morto Thamel Shivantha, 39 anni. Coinvolte anche tre auto, sequestrate insieme alla moto della vittima. Lunghi disagi al traffico, indagini in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È stato un pomeriggio drammatico quello vissuto giovedì 22 maggio sulla tangenziale di Messina, in direzione Palermo-Messina. All’interno della galleria Baglio 1 si è verificato un gravissimo incidente stradale in cui ha perso la vita un motociclista. La vittima è Thamel Shivantha, cittadino srilankese che avrebbe compiuto 39 anni a luglio. Le circostanze dell’impatto sono ancora oggetto di indagine: non è chiaro se sia caduto autonomamente o se sia stato urtato da uno dei veicoli successivamente coinvolti.

Oltre alla moto, sono infatti rimaste coinvolte altre tre auto. Non è ancora accertato se abbiano avuto un ruolo diretto nell’incidente o se, sopraggiungendo poco dopo, non siano riuscite a evitare l’uomo già riverso sull’asfalto. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro su disposizione della magistratura, che ha affidato l’indagine alla Polizia Stradale. I conducenti sono stati identificati e sottoposti ad alcol e drug test, il cui esito sarà determinante per chiarire la dinamica esatta dell'accaduto.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della sottosezione A20 e della sezione di Messina, oltre ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Poco dopo è giunto anche il medico legale per un primo esame della salma. L’arrivo del magistrato di turno, intorno alle 18.15, ha permesso l’avvio delle operazioni di messa in sicurezza del tratto di strada interessato. Solo dopo i rilievi e la rimozione dei mezzi è stato possibile ripristinare gradualmente la circolazione.

Le conseguenze per il traffico sono state pesanti. L’intera arteria è rimasta paralizzata per ore, con lunghe code che si sono formate nonostante la segnaletica in autostrada consigliasse l’uscita a Rometta per evitare il blocco e proseguire in direzione Messina. Il traffico ha iniziato lentamente a defluire soltanto intorno alle 19, con un lento ritorno alla normalità. Tuttavia, fino a tarda sera si sono registrati rallentamenti dal casello di Villafranca fino al punto dell’impatto.

Le indagini sono ancora in corso e saranno determinanti per accertare eventuali responsabilità. Al momento, restano il dolore per una vita spezzata e l’interrogativo su cosa sia realmente accaduto in quei tragici istanti dentro la galleria. Thamel lavorava in un bar ad Ortoliuzzo. Lascia una moglie e due bimbi piccoli.