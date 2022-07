Tragedia in mare a Fano: papà annegato, trovato morto anche il figlio di 8 anni, un altro ricoverato Davide Zandri, 44 anni, è annegato questa mattina a causa del mare mosso. Morto anche il figlio di 8 anni, mentre l’altro figlio di 12 è stato salvato. I tre avevano fatto il bagno nonostante sventolasse bandiera rossa.

A cura di Davide Falcioni

L'incubo si è infine materializzato: nel pomeriggio di oggi è stato individuato al largo della costa di Fano il corpo del bambino di 8 anni, disperso da stamattina, dopo che era andato a fare un bagno con il padre, poi annegato, e il fratello 13enne, ora ricoverato all'ospedale Torrette di Ancona. Il cadavere del piccolo è stato trovato nei pressi di una scogliera e le operazioni di recupero sono state condotte da parte dei vigili del fuoco e della Guardia costiera.

Il dramma si è consumato nella zona di Gimarra, dove Davide Zandri, 44 anni, stava facendo il bagno insieme ai suoi due figli. L'uomo è annegato forse a causa di un malore o di un violento urto alla testa. Il figlio di 13 anni, Luca, era stato tratto in salvo, ventilato in acqua e subito trasportato in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita. Risultava invece disperso un altro figlio, di 8 anni, il cui corpo è stato rinvenuto sulla scogliera sdai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Sono intervenuti elicotteri e la Capitaneria di Porto e per le ricerche del piccolo si sono mobilitate decine di persone. Le ricerche sono state complicate a causa del mare mosso e del forte vento che questa mattina spirava sulla costa. In ospedale, sotto shock, anche la mamma dei due bambini.

Davide Zandri e i suoi due figli avevano deciso di fare il bagno nonostante la bandiera rossa issata dai bagnini a causa delle condizioni del mare. Il corpo del papà, 44enne originario di Mondavio ma residente a Calcinelli di Colli al Metauro, operaio della Profilglass di Bellocchi di Fano, è stato trovato quasi subito dopo l'allarme, lanciato da un amico dei figli. Inutili i tentativi di rianimarlo. Il figlio più grande – Luca, di 13 anni – è stato raggiunto e soccorso da Enzo Maggi, il presidente dell’associazione Maredentro, che ha lanciato un accorato appello a non avventurarsi in acqua quando il mare si mostra particolarmente agitato.

Nelle ore successive gli uomini della capitaneria di porto e i vigili del fuoco – intervenuti anche da Pesaro, Ancona e Bologna con l’elicottero Drago 151 con l’ausilio di sommozzatori – hanno continuato disperatamente a cercare il bimbo più piccolo, di 8 anni, utilizzando apparecchiature specifiche tra cui degli scanner a infrarossi. Purtroppo le speranze di ritrovarlo in vita si sono definitivamente spente oggi pomeriggio.