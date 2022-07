Fanno il bagno col mare molto mosso: padre muore annegato, disperso figlio di 8 anni Il dramma a a Fano (Pesaro Urbino). Il figlio maggiore di 13 anni è stato recuperato e ricoverato in condizioni gravi. Il mare questa mattina è mosso e sventola la bandiera rossa per segnalare che la balneazione è pericolosa.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Tragedia in mare questa mattina a Gimarra, all’ingresso di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Un uomo è morto annegato mentre stava facendo il bagno in mare con i due figli: uno, di 13 anni, è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale regionale di Torrette di Ancona, l'altro, di 8 anni, risulta disperso.

Sul posto, ambulanza del 118, vigili del fuoco e capitaneria. I primi soccorsi sono stati prestati da gestori di stabilimento e bagnini, che sono riusciti a portare a riva l'uomo e il ragazzino più grande. Nella zona sono confluiti mezzi navali e

aerei della Capitaneria di porto e Guardia Costiera, oltre ai Nuclei sub di Vigili del fuoco e Guardia Costiera.

L'obiettivo è innanzitutto quello di ricostruire la dinamica del dramma. Si stanno ascoltando eventuali testimoni, altri bagnanti che erano in zona al momento del fatto. Il mare questa mattina è mosso e sventola la bandiera rossa per segnalare che la balneazione è pericolosa, ma nonostante le condizioni non favorevoli, la famiglia è entrata in acqua per un bagno.

Le onde e la forte corrente potrebbero aver prima travolto e poi impedito al 46enne e ai figli di tornare a riva. Fino al tragico epilogo per il padre, per il quale non c'è stato nulla da fare. Ora c'è grande apprensione per il bimbo più piccolo. Tra le ipotesi c'è anche quella di malori dovuti a congestione