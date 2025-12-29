Attualità
Tragedia in Alto Adige: escursionista travolto da valanga in Valle Aurina, muore davanti alla moglie

Il tragico incidente alle 17 di oggi, lunedì 29 dicembre, lungo il sentiero Arthur Hardegen a circa 2.500 metri di quota di cima Riesernock in valle Aurina. La donna è stata solo sfiorata: è sotto choc.
A cura di Biagio Chiariello
Tragedia in Valle Aurina: un uomo di 52 anni ha perso la vita travolto da una valanga sul Riesernock, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 29 dicembre, lungo il sentiero 8 "Arthur Hardegen", a circa 2.500 metri di quota. La vittima, insieme alla moglie, stava rientrando da un’escursione quando una massa di neve si è staccata dal versante, trascinando l’uomo per circa 200-300 metri. La donna è stata solo sfiorata e non ha riportato ferite gravi.

L’allarme è scattato intorno alle 17, subito dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi alpini della Guardia di Finanza con l’elicottero Pelikan 2, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nonostante gli operatori siano riusciti a localizzare e estrarre l’uomo dalla neve, per lui non c’è stato nulla da fare. La moglie, sotto choc, è stata assistita e riportata a valle dai soccorritori.

La Valle Aurina, tra le poche zone dell’Alto Adige con un manto nevoso consistente in questo periodo, attira numerosi scialpinisti ed escursionisti. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alle escursioni in alta quota, anche per chi segue percorsi conosciuti e consolidati.

