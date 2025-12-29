Tragedia in Alto Adige: escursionista travolto da valanga in Valle Aurina, muore davanti alla moglie

immagine di repertorio

Tragedia in Valle Aurina: un uomo di 52 anni ha perso la vita travolto da una valanga sul Riesernock, in Alto Adige. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 29 dicembre, lungo il sentiero 8 "Arthur Hardegen", a circa 2.500 metri di quota. La vittima, insieme alla moglie, stava rientrando da un’escursione quando una massa di neve si è staccata dal versante, trascinando l’uomo per circa 200-300 metri. La donna è stata solo sfiorata e non ha riportato ferite gravi.

L’allarme è scattato intorno alle 17, subito dopo l’accaduto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi alpini della Guardia di Finanza con l’elicottero Pelikan 2, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Nonostante gli operatori siano riusciti a localizzare e estrarre l’uomo dalla neve, per lui non c’è stato nulla da fare. La moglie, sotto choc, è stata assistita e riportata a valle dai soccorritori.

La Valle Aurina, tra le poche zone dell’Alto Adige con un manto nevoso consistente in questo periodo, attira numerosi scialpinisti ed escursionisti. L’episodio evidenzia ancora una volta i rischi legati alle escursioni in alta quota, anche per chi segue percorsi conosciuti e consolidati.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire con precisione le dinamiche dell’incidente. Il Soccorso Alpino sottolinea che, in condizioni di neve instabile, anche escursioni apparentemente sicure possono trasformarsi in situazioni pericolose. La sicurezza in montagna richiede prudenza, preparazione e attenzione costante alle condizioni del manto nevoso.