Tragedia di Ferragosto, carabiniere si schianta in moto e muore: aveva appena finito turno Eugenio Cosco stava rientrando in moto a Barletta dopo aver svolto il turno di notte a Manfredonia. Lascia la moglie e due figli.

A cura di Biagio Chiariello

Stava tornando a casa dal lavoro, dopo il turno di notte. Ma è stato vittima di un incidente mortale quando, in sella alla sua moto, si è schiantato contro un'auto. Si chiamava Eugenio Cosco il carabiniere morto nel tragico sinistro avvenuto all’ingresso di Barletta. Aveva 41 anni, era sposato e aveva due figli.

L'uomo era a bordo di una moto di grossa cilindrata e proveniva da Manfredonia dove aveva effettuato il turno di notte presso la locale Compagnia Carabinieri. Si trovava in via Foggia, sulla Statale 16 tra Margherita di Savoia e Barletta.

Ancora da capire la dinamica dell'incidente, su cui sta indagando la Procura di Trani, anche se sembra che l'auto non abbia dato la precedenza alla moto su cui viaggiava il militare. A nulla sono serviti i soccorsi del personale del 118: per il 41enne non c’è stato niente da fare.

L'Unione sindacale italiana Carabinieri (Usic), "a nome di tutti gli iscritti, esprime cordoglio per la morte a Barletta di un carabiniere", con riferimento a Cosco.

"Il collega – scrive l'Usic in una nota – iscritto al nostro sindacato, la notte scorsa stava rientrando dal lavoro dopo un turno di lavoro a Manfredonia (Foggia). La sua moto si è scontrata, per cause da accertare, contro un'auto causando il decesso del nostro collega». L'Usic «rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi del militare morto".

Anche Gianni Rotice, il sindaco di Manfredonia, dove il carabiniere prestava servizio, ha espresso dolore e vicinanza alla famiglia di Eugenio Cosco. "Lascia la moglie e due figli piccoli, era in servizio qui a Manfredonia ed era riconosciuto da sempre come ligio ed esemplare nel suo ruolo", ha spiegato il primo cittadino.