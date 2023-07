Tragedia al fiume, donna muore mentre nuota nel Sesia sotto gli occhi dei parenti La donna è morta davanti agli occhi dei familiari dopo essersi sentita male mentre nuotava nelle acque del fiume in località Isolella, frazione di Borgosesia, in provincia di Vercelli.

A cura di Antonio Palma

Una giornata di allegria in compagnia di parenti e amici in Valsesia si è trasformata in tragedia nelle scorse ore per una cinquantenne che nuotava nelle acque del fiume Sesia, in Piemonte. La donna è morta davanti agli occhi dei familiari dopo essersi sentita male mentre nuotava nelle acque del fiume in località Isolella, frazione di Borgosesia, in provincia di Vercelli.

La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri, domenica 2 luglio, mentre la donna si era riunita per trascorre una giornata di relax sulla piccola spiaggetta di Isolella. La zona era stata scelta come ritrovo domenicale per sfuggire dalla calura estiva da un nutrito gruppo di persone tra cui un gruppetto di peruviani di cui faceva parte la cinquantenne.

Tutto sembrava andare nel migliore di modi e la giornata trascorreva tranquilla fino a quando la cinquantenne Minibell Puemape Cisiniegas ha iniziato a sentirtisi male mentre nuotava. La donna, che si era tuffata dopo pranzo, ha capito che qualcosa non andava e ha fatto appena in tempo a uscire dal fiume prima di accasciarsi esanime sulla spiaggia.

Subito sono scattati i soccorsi dei presenti tra cui amici e familiari, che hanno provato a rianimarla, allertando subito i servizi di emergenza medica ma ogni sforzo per lei si è rivelato vano e la donna non si è mai più ripresa.

Sul posto sono accorsi gli operatori del 118 in ambulanza e il personale del soccorso alpino e speleologico mentre la centrale operativa ha fatto intervenire anche un elicottero di emergenza ma tutto si è rivelato inutile. I sanitari hanno provato a rianimarla ma alla fine si sono dovuti arrendere e constatare il decesso della donna tra lo strazio dei parenti.

Sul posto sono intervenuti subito anche i carabinieri che, dopo il decesso, hanno ascoltato i presenti per ricostruire i fatti che hanno portato alla tragedia.