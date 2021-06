Un turista di 22 anni è caduto dal quinto piano dell'Hotel Bauer, in zona San Marco, a Venezia ed è morto. Il fatto è avvenuto pochi minuti fa in pieno centro storico, in uno degli alberghi più lussuosi della città. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della questura locale. La vittima sarebbe originaria dell'Est Europa.

I fatti in mattinata a Venezia

L'allarme al 118 è scattato intorno alle 8.30 di oggi, 15 giugno. Non è chiaro, però, da quanto tempo fosse avvenuto il presunto incidente: la disgrazia potrebbe essere avvenuta nel corso della notte. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, pochi minuti più tardi, hanno tentato delle manovre di rianimazione, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il 22enne sarebbe precipitato dalla scala antincendio dell'hotel nel cortile interno, da almeno una quindicina di metri. Nessuno si è reso subito conto dell'accaduto.

Suicidio o caduta accidentale

La dinamica della vicenda è tutta da ricostruire: si valuta la possibilità di un suicidio ma, per ora, tutte le ipotesi sono aperte, tra cui la caduta accidentale dovuta all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Sul posto è presente anche la polizia scientifica, impegnata a raccogliere elementi utili. In questo momento gli investigatori stanno sentendo gli amici del ragazzo per ricostruire quanto accaduto.